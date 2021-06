Jack Johnson, o afro-americano mais famoso da Terra

Jack johnson Ele foi chamado de “por mais de dez anos, o afro-americano mais famoso da Terra”. uma tese apoiada no fato de que documentários e filmes foram feitos inspirados em sua carreira como boxeador (“subir ao fundo” com James Earl Jones, 1970) e até álbuns de jazz (“A Tribute to Jack Johnson”, de Milhas Davis) Nascido em Galveston, Texas, em uma família de ex-escravos em 1878 e desaparecido em 10 de junho de 1946, Johnson fez sua primeira passagem para o ringue lutando no “Royals”, a competição de entretenimento entre negros para um público branco. Estreou-se profissionalmente em 1897, aos 19 anos, e em 1903 conquistou o título mundial dos pesos pesados, reservado apenas aos atletas afro-americanos. Em 1908 ele se tornou o primeiro boxeador negro a ganhar o título mundial dos pesos pesados, e dois anos depois derrotou o invicto. James Jeffreys O que é conhecido como “encontro do século”. Ele manteve o título mundial por quase 7 anos, antes de derrotá-lo Jess Willard em 1915. Ele jogou seu último jogo profissional em 1938, aos 60 anos: um grande amante de carros, morreu tragicamente após um acidente de carro perto de Franklinton.