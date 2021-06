Dennis Bibbetton, novas descobertas no caso. Pista de mariana

Novos detalhes continuam surgindo sobre a história Dennis BibbettonA menina que desapareceu em 2004 em Mazara del Vallo. Durante o episódio de quarta-feira, 9 de junho, o conselho editorial de “Who Watched It?” Ela voltou para cuidar do caso e, em particular, revelou um novo fio, segundo o qual foi encontrado o local onde a menina estava para ser presa.

O foco tem estado nos faróis nas últimas semanas Caminho familiar e ela está Anna Corona e Jessica Polizzi. Eles são respectivamente a ex-esposa de Piero Polizzi, pai natural de Denis, e a filha que ambos têm.

No entanto, um videoclipe Chave batista, a testemunha-chave surda-muda cujos gestos foram reinterpretados nas últimas semanas pelos especialistas do conselho editorial de Who Watched It? programa conduzido por Federica Ciarelli Ele voltou ao seu testemunho e obteve novas informações.

Enquanto isso, uma mulher, chamada Mariana, veio à delegacia e deu notícias importantes sobre o caso e seu papel Hoje.

Onde Denise Pipitone foi separada: um novo caminho

Chave batista, o tio de Giuseppe, já falecido, em testemunho pictórico falou do rapto de Denis por seu sobrinho, que iria levá-la em um barco e entregá-la aos ciganos.

O ponto crucial agora é Dennis Kidnapping Sites. Duas testemunhas intérpretes de língua de sinais voltaram aos lugares do desaparecimento de Dennis: “No vídeo, a chave estava falando sobre arcos e círculos que me chocaram e havia uma indicação muito clara. Há uma conexão realmente objetiva com o que são espaços e lugares. “

Então o elenco do show que Sciarelli dirige chegou a um ponto que se parece muito com a certificação de Della Key. O local indicado pode ser um ralo perto da ponte.

“Della Kee estava pensando em algo com essas fitas, e não estava claro se algo estava em listas verticais ou algo assim – disse um dos intérpretes -. Então ele também disse que estava fechado. Então, viemos aqui, olhamos uns aos outros alguns e percebemos que Pode ter sido o lugar ao qual Della Kee se referiu, onde Dennis foi demitido“

Quem é Mariana, a mulher que se apresentou na delegacia

Enquanto isso, uma mulher se apresentou na delegacia e disse aos detetives que tinha certeza de que a havia conhecido HojeEsta é a criança do vídeo filmado por um segurança de Milão um mês após o desaparecimento da criança.

ele é chamado mariannaEla é uma menina romena que disse “quem quer que a tenha visto” quando ela estava indo Paris Para conhecer sua família biológica.

Mariana então disse que notou uma mulher há três anos em um acampamento beduíno que se autodenominava Florina que “cozinha sempre”. Sua filha Florina admitiu que não sabia quem era sua verdadeira mãe, e quando viu o vídeo de Danas em Milão, pensou que na verdade Danas e Florina poderiam ser a mesma pessoa. Assim, a filha da mulher poderia ser Denise Pepeton.









Virgil News | 09-06-2021 23:16