Com Amazon Prime Day, os pequenos envelhecem

O evento global da Amazon está agendado para 21 a 22 de junho, mas os clientes que gastarem € 10 em produtos e marcas para pequenas e médias empresas já receberão um voucher promocional de € 10 até domingo, 20.

mudança de horário: As pequenas e médias empresas italianas perceberam que o comércio online pode coexistir com a atividade física, porque é uma oportunidade de atingir um público mais amplo com um canal diferente. Durante o ano passado, houve quem propusesse novos serviços e produtos, quem decolasse para territórios inexplorados e quem fizesse sua primeira aparição na Internet. Diante da crise geral, observa Istat, o comércio eletrônico tem sido a única forma de distribuição que oferece resultados positivos. Principal AmazonasPequenas e médias empresas italianas que vendem seus produtos 14 milhas: Um link realmente poderoso, agora aprimorado com uma interface de renderização personalizada (www.amazon.it/pmi) e uma iniciativa para apoiá-los durante Evento anual do Prime Day a ser realizado nos dias 21 e 22 de junho. Até domingo 20, aliás, com Gaste £ 10 e ganhe £ 10, clientes que gastarão € 10 em produtos e marcas de pequenas e médias empresas na amazon.it, incluindo itens nas vitrines da Amazon Feito na Itália, feito à mão e Launchpad, receberá um voucher promocional no valor de 10 euros para utilizar durante o Prime Day, o evento global em que haverá ofertas e descontos num catálogo de mais de dois milhões de produtos, dos quais mais de um milhão são feitos por pequenas e médias empresas .

Prime Day ilumina a temporada de verão موسم Com dois dias de negócios imperdíveis e as melhores economias que o Prime pode oferecer, como entretenimento, exclusivamente no Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e muito mais. O evento terá início à meia-noite (1 minuto) de 21 de junho e vai até 22 de junho para clientes Prime nos EUA, Reino Unido, OR, Turquia, Espanha, Cingapura, Arábia Saudita, Portugal, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Brasil, Bélgica, Áustria e Austrália. Qualquer pessoa pode se inscrever e começar um período de uso gratuito de 30 dias (até www.amazon.it/primedday) para aproveitar descontos e ofertas durante Primeiro dia.

Até este ano Alexa Dispositivos amazônicos Ansar: A partir de segunda-feira, aliás, os clientes podem perguntar ao smart personal assistant todas as curiosidades sobre o Prime Day e definir um lembrete para o dia do evento. é só perguntar: “Alexa, quando será o primeiro dia?“; ou: “Alexa, quanto tempo dura o primeiro dia?‘, receber Todas as informações úteis relacionadas a datas e horas. Em vez disso, dizendo:Alexa, mantenha-me atualizado no Prime Day “Os clientes serão notificados por notificação do início oficial do evento. Finalmente, em 21 e 22 de junho, ele anunciou: “Alexa, quais são as minhas ofertas do Prime Day?”Os clientes poderão descobrir e aproveitar as ofertas atuais. “O Prime Day é uma celebração aos clientes Prime, por isso estamos entusiasmados por oferecer excelentes negócios e permitir que o façamos Salve  Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime, explicou que as melhores marcas, os artigos mais interessantes da atualidade ou mesmo sobre produtos para pequenas e médias empresas. Desde o seu lançamento em 2015, o Prime Day tem promovido uma nova forma de fazer compras, comprar presentes, assistir filmes e séries de TV, e até dançar e … Estamos orgulhosos de continuar esta tradição“

Uma tradição virtuosa, pois neste dia de pico e ao longo de 2021, a Amazon investirá mais que $ 100 milhões em todo o mundo Apoiar o sucesso das vendas das PME na plataforma, incluindo atividades promocionais para incentivar os clientes a adquirir produtos PME. também para isso, Não há necessidade de esperar: A partir de segunda-feira, clientes Presidente Você pode começar a comprar cedo, graças às muitas ofertas exclusivas. alguns exemplos?

música amazônicaOs clientes principais que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem se inscrever para economizar graças à melhor oferta de todos os tempos: quatro meses de uso gratuito com acesso ilimitado a mais de 70 milhões de músicas sem anúncios e centenas de milhares de podcasts disponíveis para todos os Amazon Music clientes. audível: Os clientes principais têm acesso a um período Teste grátis Da Audible por 30 dias, e ao confirmar a assinatura, eles receberão um voucher de oferta da Amazon.co.uk no valor de 15 euros para usar em milhares de produtos e 20% de desconto na assinatura da Audible nos primeiros 12 meses. A assinatura inclui uma seleção imbatível de novos lançamentos e bestsellers, além de ouvir milhares de conteúdo original, audiolivros, podcasts e muito mais. Kindle Unlimited: Três meses de uso gratuito de mais de 1 milhão de e-books em qualquer dispositivo.

Desenhado por Amazon Prime Para tornar a vida mais fácil, todos os dias: com o Prime Day e a iniciativa SME, esta simplicidade torna-se também um gesto útil Suporte de negócios De pequenas oficinas de artesanato a empresas familiares e muitos outros fatos para descobrir na Amazon.it.