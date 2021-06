Michel Merlot, “Drug Abuse”. Padre Domenico e a chocante indiscrição de uma consulta médica – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 09 de junho de 2021

É realmente difícil e impossível encontrar paz após a morte de uma criança. e pais Michelle Merlow, o ex-concorrente de amigos Ele morreu após uma hemorragia cerebral causada por leucemia fulminante, eles querem justiça. Agora, eles estão ferozes e exigem esclarecimentos sobre a morte de Michelle, que havia ido ao hospital com sintomas suspeitos. O pai de Michelle continua apontando o dedo para aqueles que irão visitá-lo no hospital VergatoOnde a cantora foi na quarta-feira e foi rejeitada. Então, na quinta-feira, Merlo passou por uma operação de emergência emHospital de bolonha, mas ele não o fez.

Atualmente não há suspeitos. Mas o promotor público abriu uma investigação sobre a premissa Homicídio culposo. Ontem mesmo vamos O resto do carlinoPai, Domenico, disse que queria esperardissecação de cadáver antes do funeral. “Porque meu filho foi rejeitado no Hospital Vergato e acusado disso Tomar drogasDomenico grita um O resto do carlino. Os pais de Michel fizeram uma declaração na qual, como explicou o procurador-geral, “é necessária a intervenção da autoridade judiciária”.

Pelos rumores recentes, parece que os Carabinieri dos Nas já se mudaram, que era para confiscar a clínica do artista em Maggiore e os documentos produzidos no pronto-socorro de Vergato (para onde ele foi com Temperatura alta e Placas na garganta) De acordo com o padre Domenico, Merlo teria recebido a visita de um médico assistente ( guarda médico) porque ele não teria conseguido chegar ao pronto-socorro. E o diagnóstico, segundo o pai do falecido artista, será um Faringite forte. Eles não estão arranjados Análise de sangue Ou outras visitas, Michelle – de acordo com a história dos pais – é enviada para casa com um prescrição de antibiótico“

Enquanto isso, o restante de Carlino procurou o médico que teria continuidade no atendimento médico: “Fiz o que tinha que fazer. Tudo relacionado aos meus superiores.” Pare. Não há outros comentários. Enquanto isso, a conclusão foi trágica: Michelle Merlot foi hospitalizada na noite de quinta-feira. Ele está inconsciente. Hemorragia cerebral, este é o diagnóstico. Depois a operação e o coma farmacológico. Mas aquele menino com a voz de ouro, que esperava por uma vida que lhe daria tanta satisfação, se foi.