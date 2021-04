Oferta de última hora de baixo custo

Nova chegada Ofertas baratas da Ryanair e Click on Air Portugal No final de abril de 2021. Enquanto isso, a companhia aérea irlandesa de baixo custo entrou com um recurso no Tribunal de Justiça Europeu contra a Alitalia, cuja crise não melhorou. A reclamação refere-se a um empréstimo direto de cerca de 200 milhões concedido pelo governo italiano para saldar a dívida da companhia aérea com a Covid. Isso é o que Ansa relatou algumas horas atrás.

Click on Air PortugalEnquanto isso, ele assinou um acordo com Axis Rail. O objetivo é proporcionar aos seus passageiros mais destinos e mais flexibilidade, graças à combinação de um único bilhete. Este último é para trens de alta velocidade e viagens aéreas na Europa. Portanto, o projeto Tap visa expandir o número de destinos que beneficiam os clientes, também graças ao AccesRail que cobre muitos países europeus, incluindo a Itália.

Ofertas baratas da Ryanair e ofertas de última hora no final de abril de 2021

A exibição do flash de última hora é a exibição do momento Ryanair Válido para compras antes de 30 de abril. Com esta promoção, você poderá voar de 1 a 31 de maio a Cotações Começando de 4,99 euros Para viagens só de ida, o valor tarifa. Além disso, uma opção de taxa de alteração zero será aplicada a todos os voos. Isso significa que você pode fazer alterações em até 7 dias antes de sair do avião sem pagar multas. A única quantia solicitada pode ser qualquer diferença de preço.

Ryanair oferece passeios só de ida De Milão Bérgamo Para Pescara a partir de 4,99 € e para Pescara a partir de 4,99 €. Também para Bari, Bruxelas, Bucareste, Cagliari, Catania, Copenhague e muitas outras cidades a partir de € 9,99.

Dar Roma Ciampino Alternativamente, você pode voar para Viena a partir de 7,99 €, para Bucareste a partir de 8,99 € e para Madrid a partir de 9,99 €. De AlgheroPor outro lado, para Milão Malpensa e Pisa a partir de 4,99 euros e para Bolonha e Milão Bérgamo a partir de 7,99 euros.

Clique: Ofertas de companhias aéreas baratas

Com Click on Air PortugalPara quem reserva antes de 5 de maio para viajar até 15 de setembro, conta com descontos e tarifas especiais. Está em Classe executiva Ou seja, com mais espaço, mais privacidade e onde se encontra a melhor gastronomia e animação. Com esta tarifa terá sempre um troco grátis e também nos voos poderá ficar descansado graças às rígidas normas de segurança e higiene. A viagem nesta classe partirá entre a Europa e Portugal continental, exceto Espanha A partir de 299 euros Para uma viagem de ida e volta. Os destinos serão Lisboa, Porto e Faro. Viajar na classe exclusiva entre a Europa e as Ilhas Portuguesas começa na figura 399 euros Para uma viagem de ida e volta. Os destinos serão Funchal, Ponta Delgada e Terceira.

Leia também: voos de baixo custo da Ryanair e da Alitalia entre as instalações de leasing de aeronaves e 2.021 novas ofertas de rota

[email protected]