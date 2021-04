“Apenas nos leve para c * o”

Isola 2021, Miria revela o primitivo. Tommaso Zorzi: “Tire-nos do burro”. Episódio de quinta à noite dedicado a Brigas entre o estúdio e o Palapa. Em particular, o vencedor do Big Brother Vip parece incapaz de participar de mais jogos do que geração E associados.

Durante o Transmissão ao vivo do décimo terceiro episódio da sérieCelebrity Island 2021Equipe Neandertal, formada por Jill RocaValentina Persia, Francesca Ludo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cirioli tentaram negar que todos concordaram em serem chamados pela mesma pessoa. Se o episódio final votar no compacto Meria, então, surpreendentemente, o nome que todos eles fazem é Roca Jill.

Havia algo nele que era mais do que óbvio e Tommaso Zorzi queria ver claramente: “Por que toda vez que há indicações no primeiro grupo, você sempre vai com o mesmo nome? É chato, é trivial. Giles perguntou a você? ». Angela Melillo é a primeira a dizer que não há nada sob ele, mas a decisão de votar em uma geração é o resultado de seu pensamento independente.

Mas Miriya pensa em revelá-los: “Jill pediu para ser nomeada”, Zorzi com raiva: “Mas tire-nos do burro. Você é uma bagatelaVocê é patético, mas chega, pense na sua cabeça, Valentina, não diga não. Eu fui o primeiro. “

Giles diz que não apresentou uma candidatura, mas falou com os amigos: “Percebi que tinha chegado ao limite, antes de desmaiar, desmaiar, tive vontade de vomitar.” O ator termina Nomeado com Ciufoli e Rosaria Cannav Além disso, no final do episódio, ele convida o público a votar.

