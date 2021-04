Em 6 mil danças sem espaços – Corriere.it

Danças, canções e muita diversão sem restrições e sem espaços. Hoje aconteceu em O Reino Unido está em LiverpoolNa boate do circo em Bramley Moore Dock. Cenas de normalidade na discoteca (ou concerto) antes de Covid, que todos hoje esperam ver (e / ou restaurar) em breve. Os heróis eram jovens britânicos de Liverpool – vários milhares – que pela primeira vez em mais de um ano conseguiram legalmente dançar juntos, se reunir, beber juntos e ouvir música. Sem máscara. Como era na discoteca. Este é o primeiro de uma série de eventos experimentais, e eventos experimentais promovidos pelo governo e monitorados de perto pelas autoridades sanitárias para ver se é possível amenizar as medidas de distanciamento sem causar um surto do novo vírus Corona. 6.000 pessoas compareceram ao teste, que foram esfregadas antes e depois do evento.

Shadow Circular

Outros eventos Ótimo dia, comentou DJ Youssef de uma boate de circo em Liverpool. O Reino Unido registrou um total de mais de 127.000 mortes relacionadas à Covid-19, mas está diminuindo as restrições gradualmente, à medida que o número de vacinações aumenta (34,2 milhões de britânicos receberam a primeira dose). Outro evento desse tipo programado no mesmo local no sábado; Então, no domingo, 5.000 fãs assistirão a um show do Blossoms em Sefton Park, também em Liverpool. Os eventos-teste culminarão em 15 de maio no Estádio de Wembley, com 21.000 espectadores, ou um quarto da capacidade das instalações, assistindo à final da FA Cup.