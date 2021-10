Marta Russo, mistério do início da noite do estudante assassinado – Corriere.it

O assassinato de Marta Russo para abrir uma série de cinco estreias no Raidue, documento de crime, dedicado às grandes notícias que marcaram a vida no campo. Então, quinta-feira, 21 de outubro, às 21h15, aqui está o compromisso: Marta.

O que eu estava fazendo na manhã de 9 de maio de 1997 Quando Sapienza era uma jovem estudante em Roma – ela tinha apenas vinte e dois anos – ela levou um tiro na cabeça Ao passar pela entrada da universidade? Os autores deste documentário, Emanuel Cava e Gianluca Di Martino, perguntaram-me, entrevistando outros colegas, bem como de outros jornais, acompanharam o caso durante meses, rodeado de milhares de mistérios e com muitos aspectos ainda por resolver. É uma pergunta que sei que também foi feita a outras pessoas, principalmente aos membros da família Marta, mãe Aureliana, pai DonatoSua irmã, Tiziana. E isso nos traz de volta à vida despedaçada de uma jovem que, como veremos na transmissão, deixou uma longa série de diários pessoais inéditos, dos quais surgirão os pensamentos e as palavras de Marta. Que junto com as imagens nunca antes vistas constituem um legado até então desconhecido. Marta ainda está conosco …





Naquela manhã: lembro que meu celular tocou enquanto eu estava de moto, mesmo à tarde, na rua perto do Quirinale. O jornal me avisou que um aluno havia levado um tiro de bala E foi trazidoNaquela época, cheguei logo em seguida ao Departamento de Neurocirurgia chefiado pelo professor Roberto Delfini. Os primeiros testes foram horríveis: a bala fez contato com o tronco cerebral e as esperanças diminuíram. Assim, após cinco dias de tormento, Marta morreu. Eu estava lá naquela manhã quando o corpo de Marta foi levado muito cedo do porão da clínica para a sala de cirurgia para a remoção de órgãos. Anos depois, também cuidei do jovem transplantado que pegou um rim da Marta e foi espancado na rua. Que tormento …

A transmissão apresenta investigadores de casos, líder da equipe móvel Nicole d’Angelo e promotor Carlo Lasperanza, jornalista Carlo Bonini, amiga Francesca Vellucci, testemunha, Ferdinando Pastore, advogados Francesco Petrelli, Fabio Lattanzi e Cristina Micheletti. O caso, como sabemos, foi encerrado com uma sentença final em 2003 a Giovanni Scaton, a jovem assistente de filosofia do direito, é acusada de espancar Marta na companhia de seu colega Salvatore Ferraro: assassinato premeditado de Scatton, ajuda pessoal e cumplicidade de Ferraro. Ambos sempre defenderam os inocentes. O veredicto de primeira instância foi proferido pelo Juiz de Primeira Instância, Giancarlo Di Cataldo. Ele chegou ao fim de uma investigação complexa que oscilou, sem encontrar um motivo, entre crime perfeito, terror, tiroteios acidentais, identidade trocada e jogos de azar. Ela também apresentou acusações de abuso de posição e violência pessoal por parte de investigadores, pelos quais foi posteriormente despedida. O que aconteceu com a arma então? E que valor devemos atribuir aos efeitos da explosão no peitoril da janela? Mas, acima de tudo, foi neste capítulo realmente que o golpe começou? READ Horóscopo: amor e trabalho, que signo tem mais sorte para hoje, 4 de julho de 2021

Capítulo Seis: Lembro-me do artigo em que você chamou a atenção para a existência daquela sala que havia permanecido naquela manhã com a porta destrancada. Já se passaram vários diasEu sou da lesão fatal da MarthaNinguém lidou com isso ainda. Então esse se tornou o foco de tudo …