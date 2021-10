Covid não afrouxou seu controle sobre a Romênia e a Letônia

Porque Doença do coronavírus, O A Romênia tem a maior taxa de mortalidade do mundo, no que diz respeito aos seus habitantes.

As autoridades afirmam que o maior número de mortes está relacionado à menor taxa de vacinação, que é inferior a 11%.

Hospitais em todo o país estão superlotados e as unidades de terapia intensiva estão saturadas: não há mais leitos disponíveis

Em toda a Europa, a batalha contra o vírus está ocorrendo em velocidades diferentes.

em um Letônia e Eslováquia As autoridades impõem novamente as restrições anti-Covid.

A Letônia, em particular, fechou escolas, restaurantes e locais de entretenimento por um mês devido ao aumento de infecções. O toque de recolher noturno também estará em vigor até 15 de novembro.

em um Reino Unido, que tem visto uma das campanhas de vacinação mais bem-sucedidas do mundo, a rodada de vacinação se tornou essencial.

Com o aumento de novos casos em quase 50.000 por dia, especialmente entre crianças não vacinadas na faixa etária de 12 a 15 anos, a solução temida é administrar A terceira dose da vacina Para os idosos e os fracos.

Ao mesmo tempo Portugal Não apenas as doses de estimulantes foram destruídas: um programa também foi iniciado no país Vacinação dupla contra influenza e covid.

As autoridades de saúde planejam vacinar cerca de dois milhões de pessoas com a administração dupla até o final de novembro.