DAZN adquire Grupo Eleven e adiciona conteúdo! Aqui está o que muda

plataforma de transmissão dan anunciou a aquisição de Onze esportes e apito de equipe Globalmente, aumentando o conteúdo esportivo disponível para usuários inscritos e fortalecendo sua posição como líder global neste mercado em rápida evolução. Segundo a empresa, o acordo garantirá o crescimento da receita do Grupo DAZN em aproximadamente 300 milhões de dólares por ano.









“Esta aquisição aumenta a escalabilidade do nosso negócio. É um passo importante para solidificar nossa missão de nos tornarmos a principal plataforma global de entretenimento esportivo. Admiro profundamente os resultados alcançados por Andrea, Mark e a equipe e mal posso esperar para começar a trabalhar com para aumentar nossas ambições. Juntos, formamos a equipe de gerenciamento mais forte e poderosa Credibilidade do setor. O DAZN investiu no desenvolvimento de uma plataforma esportiva digital revolucionária, onde os fãs podem se beneficiar de toda a nossa oferta de entretenimento esportivo interativo. Estamos ansiosos para expandir nossas capacidades em novos mercados, bem como alavancar os pontos fortes da ELEVEN no DAZN”, eu anunciei Shay Segev, CEO do Grupo Dazen.

DAZN: O que mudou após a aquisição do Eleven Group?

fundindo ELEVENsports. com Entre as 40.000 partidas exibidas ao vivo a cada ano, a aquisição reforça o papel do DAZN como referência global para o futebol. Graças ao acordo estratégico, a Eleven desempenha um papel fundamental na FIFA +, o serviço OTT da FIFA, que oferece suporte à produção, transmissão e distribuição de partidas esportivas ao vivo de mais de 90 associações membros da FIFA. Em particular, as duas empresas criarão juntas A maior coleção de conteúdo de futebol femininoA Eleven detém os direitos sobre o conteúdo esportivo feminino relacionado às seis confederações diferentes que se somarão às ofertas do DAZN, que incluem, entre outras, a Liga dos Campeões Feminina da UEFA, a Liga F da Espanha, a Premier League Feminina e a Copa Feminina da FA. Liga Japonesa WE.









“Para nós, o DAZN é o futuro da transmissão digital de esportes e o lar perfeito para a ELEVEN. nossa equipe de talentos. Não poderíamos estar mais animados com este acordo e estou ansioso para trabalhar com Shay e toda a equipe do DAZN.” eu anunciei Mark Watson, CEO, Eleven Group.





Graças ao novo acordo, a DAZN tornou-se a emissora das principais ligas de futebol de Portugal e da Bélgica, dois países com tradições futebolísticas consolidadas. Os negócios do Grupo Eleven integrarão as atividades da DAZN na Itália, Japão, região DACH e Espanha, países nos quais a empresa já obteve direitos de transmissão. As mais importantes competições nacionais de futebol. Além disso, a plataforma de transmissão será expandida para Ásia.

Por fim, a aquisição do Elven Group também inclui a propriedade apito da equipeOnze empresa de mídia, localizada em As 10 principais mídias esportivas americanas Compilado pela ComScore, com postagem 700 milhões de seguidores Em canais próprios e rede de distribuição que gera aprox. 5 bilhões de visualizações Todo mês nas redes sociais.