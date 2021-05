A última partida do playoff entre Cavallo e Barbita

Sábado, 1º de maio, sétimo horário nobre será transmitido em Canale 5 Episódio noturno de Amichi 20. O episódio foi gravado na quinta-feira 29 Abril e no final dos três playoffs terminaram na partida do playoff Para eliminar os dançarinos Samuel, Serena e Alessandro. A dançarina Alessandra Celentano foi imediatamente resgatada por um júri formado por Stefano Di Martino, Emmanuel Filiberto e Stache. Assim, os alunos das equipes continuaram em jogo devido à estada na escola mais famosa da Itália. Betinelli Peparini e Arissa-Cocarini. Como sempre, emissora de TV Todos os alunos ligaram Para ir para casa.

Nesta circunstância, De Filippi anunciou quem deveria deixar o show de talentos.

Em vez disso, os convidados do sétimo episódio de Amigos de Maryam De Felipe Ela era a cantora Loredana Bertie e GiordanaEle é um ex-aluno da escola.

Alessandro Al A votação final

Registro na sétima noite de 20 amigos Comecei com o envelope clássico. Este último decidiu que uma equipe Anna Bettinelli e Veronica Peparini. Os dois optaram por desafiar o time de Lorela Cocarini e Arissa. Aprofunde-se nos detalhes da primeira bateria, a luva entre Akafen e Tancredi Na musica Aleluia!, Foi cancelado pelos juízes que não o consideraram adequado para a cantora de Arissa.

Assim, os dois artistas competiram por outro “filme”. Um morde a poeira. “E a cantora milanesa venceu. O segundo desafio Baseado em improvisação Ao invés disso Samuel contra Alessandro. Esta última também perdeu o ponto para Julia e acabou na votação final. Exceto em vez disso Tancredi Graças a ele Las vigas.

O sétimo episódio será eliminado entre Alessandro e Samuel

Na segunda rodada, a equipe “Intocáveis” desafiou a equipe de Zerpe Celentano. No primeiro desafio Diddy Derrotado Também conhecido como E no segundo Sangiovanni Bata no amante dele Julia Graças ao seu novo singleMalibu “. A partida final terminou Samuel, Enquanto Julia Imediatamente também Também conhecido como Isso envolveu todo o estúdio nas notas de seu novo single ”Luca. “

Por fim, no terceiro tempo, o segundo desafio se repetiu novamente, com uma equipe.os maus “ Quem escolheu os “Intocáveis”. No primeiro desafio Sangiovanni Derrotado Também conhecido comoEnquanto no segundo jogo Julia ganhou Diddy. Por fim, Aka conquistou o ponto decisivo sobre Serena. Este último se juntou a Samuele e Alessandro na votação final. No entanto, a dançarina siciliana foi resgatada pelo júri e, portanto, uma das dançarinas Pepperini Quem é Cocarini Ele terá que desistir da escola mais famosa da Itália.

