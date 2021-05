O ataque de Vides foi bem-sucedido: seu discurso se espalhou por todas as plataformas. Salvini não resiste a comparação

É uma jornada. Qual qual Fides Ele tinha alguma familiaridade com a mídia social que você já pode adivinhar. Seu começo estava acabado YouTube, Com uma série de vídeos que você mesmo produziu. Para ser consagrado InstagramOnde terminou 12 milhões de seguidores. Última primavera Contração muscular, Uma plataforma que ele alcançou recentemente, mas através da qual ele conseguiu entrar na comunidade de radiodifusão italiana sem muita dificuldade. Com O seu discurso no palco Primeiro de Maio Sua reverberação nas redes sociais atingiu outro nível. Foi um ataque sem precedentes à Liga que até agora se tornou o monarca político das redes sociais.

Fedes mensagem em ddl faia Ele transcendeu todas as mídias: começou na TV e depois floresceu em todas as plataformas sociais. Matteo Salvini Ele não podia fazer muito para impedi-lo, apesar do fato de que o Líder da Liga havia transformado a mídia social ao longo dos anos em uma das chaves para seu sucesso. Ele é o político europeu mais seguido no Facebook, com uma página que supera isso 4,8 milhões de curtidas. Ele é o político italiano mais seguido no Instagram, com 2,3 milhões de seguidores Ela também tem Canal TikTok, Ao lado Twitter e cabo. Não se mexa agora. A comparação com as postagens do Vides nas últimas horas, porém, é unilateral.

no 12 minério Ele tocou o trabalho de Fedez com sua interferência contra a liga 1,5 milhão de curtidas Milhares de fotos de outros influenciadores. Tweet com Chamada telefónica Para Ilaria Capitane, Diretora Adjunta da Rai3, eu passei 50 mila retuíte, Sempre em meio dia. Mais respostas tímidas da comunidade Salvini. A postagem de resposta no Facebook, seu terreno de assinatura, acaba de passar 3 mil ações. O plural, quando escrevemos, é sobre 40 milhas como. Postagem no Instagram em que acusa a Fides de fazer anúncios ocultos da Nike com ele de capuz Chegou em 81 milhas como. Comparação assimétrica.

A relação entre Fides e a política

O interesse da Fides pela política e pela atualidade tem raízes muito mais antigas Ddl Zan E a campanha de vacinação contra Doença do coronavírus Na Lombardia. em outubro 2011 Fides era 22 anos, Concluído há algumas semanas. Sua carreira estava apenas começando. Atrás de alguns solteiros e do exército do povo Uma península não existe, Uma coletânea de canções produzidas por Jt e Dj Harsh que lhe teriam permitido ingressar na Tanta Roba, marca recém-fundada por Gue Pequeno. E ainda assim ele já havia se feito notar. Tanto que o jornal A República Ele decidiu dedicar uma entrevista de duas páginas com o título a ele Compromisso com o Rap.

Os primeiros roteiros de Vidys eram muito políticos, começando com Hino pt.1“As festas acabaram. Tanto a liberdade quanto a democracia, e francamente mais do que o Parlamento, parecem um resort de férias para os aristocratas idosos. A situação tornou-se crítica porque política só fala de política ”. O vídeo da música começa com uma entrevista com uma mulher de meia-idade desempregada. Ela era a mãe de Fides, depois tornou-se sua gerente.

Em sua carreira, Vides teve um longo relacionamento político com o Movimento 5 Estrelas. Ele o apoiou pública e fielmente 2014 Ele tinha mil também Eu não saí, A música oficial do evento que você lançou Bebê Grillo Março em roma. As palavras do então Presidente da República, Giorgio Napolitano, geraram muita polêmica: “Caro Napolitano, digo-lhe de coração. Ou você vai testemunhar ou entrega a bengala. Onde estão as tiras da sonda? O julgamento para o qual Napolitano foi chamado a depor relacionou-se com as negociações do Estado e da máfia.

Leia também: