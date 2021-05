Fórmula 1 2021, classificação de motoristas e instalações

Começa a temporada da Fórmula 1. A Red Bull desafia a Mercedes pelo título: classificação atualizada do Campeonato Mundial

Os semáforos apagam-se e os motores ligam, um Uma nova temporada para a Fórmula 1 E o arranjo está pronto para ser atualizado. Um campeonato mundial mais equilibrado, com a Red Bull prestes a minar a Mercedes. Hamilton busca conquistar o oitavo título para entrar na história do esporte. A Ferrari recupera alguns cavalos de força e está determinada a ser a terceira potência na pista, mas a batalha será dura, com um motor Mercedes da McLaren e a vontade de pegar algumas plataformas.

Você pode estar interessado:

Grandes Prêmios

dados Um grande prêmio O circuito 28 de março GP Bahrain Circuito Sakhir 18 de abril Emilia-Romagna Hipódromo de Imola 2 de maio GP Portugal Portimão 9 de maio GP espanhol Montmelo 23 de maio Mônaco Monte carlo 6 de junho GP do Azerbaijão Circuito de Baku 13 de junho GP Canadá Circito Gil Villeneuve 27 de junho GP França Circuito Paul Ricard 4 de julho GP Áustria Red Bull Ring 18 de julho Grã Bretanha Circuito de Silverstone 01 de agosto GP da Hungria Fome 29 de agosto Grande Prêmio da Bélgica Circuito Spa-Francorchamps 5 de setembro Grande Prêmio da Holanda Circuito Zandvoort 12 de setembro GP da Itália Circuito Nacional de Monza 26 de setembro GP Rússia Hipódromo de Sochi 3 de outubro GP Singapura Circuito de Marina Bay 10 de outubro GP do Japão Suzuka 24 de outubro GP dos Estados Unidos Circuito das Américas Austin 31 de outubro GP México Autódromo Hermanos Rodriguez, Citta del Misico 7 de novembro GP Brasil Interlagos 21 de novembro GP Austrália Melbourne 5 de dezembro GP da Arábia Jeddah Street Circuit 12 de dezembro GP Abu Dhabi Circuito Yas Marina

Classificação dos cavaleiros Fórmula 1

1 Lewis hamilton 69

Lewis hamilton 2 Max Verstappen 61

Max Verstappen 3 Lando Norris 37

Lando Norris 4 Valtteri Bottas 32

Valtteri Bottas 5 Charles Leclerc 28

Charles Leclerc 6 Sergio Perez 22

Sergio Perez 7 Daniel Ricciardo 16

Daniel Ricciardo 8 Carlos Sainz 14

Carlos Sainz 9 Esteban Ocon 8

Esteban Ocon 10 Pierre Gasly 7

11 Fernando alonso 5

Fernando alonso 12 Passeio de lance 5

Passeio de lance 13 Yuki Tsunoda 2

Yuki Tsunoda 14 Kimi Raikkonen 0

Kimi Raikkonen 0 Dia 15 Antonio Giovinazzi 0

Antonio Giovinazzi 0 16 George Russell 0

George Russell 0 17 Sebastian Vettel 0

Sebastian Vettel 0 18 Mick Schumacher 0

Mick Schumacher 0 19 Nikita Mazpin 0

Nikita Mazpin 0 20 Nicholas Latifi 0

Classificação dos fabricantes Fórmula 1

1 Mercedes (FOTO MONOPOSTO) 101 2 Red Bull 83 3 McLaren 53 4 Ferrari (FOTO MONOPOSTO) 42 5 Alpine 13 6 AlphaTauri 9 7 Aston Martin 5 8 Alfa Romeo 0 9 Haas 0 10 Williams 0 TUTTE LE VETTURE DELLA FORMULA 1: CARATTERISTICHE E PARTICOLARI

O ranking é constantemente atualizado

Pódios da temporada de Fórmula 1

os dois mares: Hamilton, Verstappen, Bottas

IMOLA: Verstappen, Hamilton, Norris

PortugalHamilton. Verstappen, potassa

Sugestões de leitura