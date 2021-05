Laura Torresi deixa o hospital após a operação e revela seu estado

Laura Torresi Ele tem alta hospitalar após a operação e revela seu estado. A atriz e ex-companheiro Leonardo Piracione segue lutando contra a endometriose e não desiste, usando Coragem e cinismo. Após a admissão a uma instalação para submeter-se Nova intervenção, Laura finalmente chega em casa, onde passará seu período de pureza.

Foi o mesmo que falou sobre isso Instagram Compartilhe muitos vídeos e fotos que falam sobre esses dias difíceis. Postando uma selfie no espelho, a atriz escreveu: “Pequenos hematomas e estômago para uma amiga, mas finalmente vou para casa.” “Obrigado a todos os enfermeiros e médicos que me receberam depois de alguns meses com paciência, com um sorriso.

Torresi sofre de Endometrial Vários anos e alguns meses atrás, fui submetido a uma lobotomia para superar a doença. A atriz foi anunciada nos últimos dias Depois de entrar no hospital Retorno ao hospital para uma pessoa Novo processo.

“ Hoje é tão alegre quanto Heidi em Frankfurt – ela escreveu e publicou O Instagram dele Uma foto em que ele estava no hospital. Tirei o esmalte, amarrei os cabelos e as meias antitrombóticas estavam lá (literalmente), eu diria que posso ir. A vida é assim: você deixa cair 7 e acorda 8 … bem. Mas se houvesse mais recuperação nesse meio tempo, eu não me importaria! É hora de adicionar mais algumas incisões à minha coleção de estigma e estou de volta! E então você apenas sorri! “

Laura não escondeu a sua tristeza, mas também disse a si mesma Pronto para lutar E sair de novo com determinação Depois da cirurgiaQueria agradecer também a todos os médicos e enfermeiras da Villa Donatello pela paciência comigo – escreveu -, aos anjos da guarda, os cirurgiões Alberto e Roberta, por me acompanharem e orientarem nesta incontável batalha que temos travado contra a endometriose e leiomiomas. do útero por anos. Desejo-lhe um Feliz Ano Novo agora, consistindo em um reinício, como era meu, porque todos nós precisamos dele! ”