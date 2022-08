Caso Rushdie, também ameaças de morte a JK Rowling: ‘O próximo será você’

Londres “Não se preocupe, você será o próximo a morrer.” O aviso assustador foi entregue a JK Rowlingno Twitter, depois que a “mãe” de Harry Potter postou uma mensagem de solidariedade para Salman RushdieE a Esfaqueado no interior de Nova York Aquele dia por Hadi Matar, de 24 anos.

A polícia britânica imediatamente ativou Rowling e cooperou com ela. “Terrível. Espero que Salman esteja bem”, escreveu a escritora em seu tweet sobre as notícias de Rushdie. Imediatamente então, entre as milhares de mensagens respondidas, uma chamou a atenção de Rowling, que disse tudo ao Twitter: “Não se preocupe, você será o próximo”, twittado por um usuário específico, Mir Asif Aziz, que se identifica como um “paquistanês estudante.” Nascido em Karachi em 1999 e ativista político, ele se destacou no passado por seus comentários extremistas.

No passado, Rowling recebeu ameaças de morte, neste caso de ativistas extremistas mutantes Aqueles que criticaram suas posições sobre mulheres, feminismo e gênero. “Eles deveriam pensar em vez disso,” Rowling respondeu, “que eu recebi tantas ameaças de morte que posso cobrir as paredes da minha casa, mas não mudei de ideia.” A única maneira de provar que seu movimento não é. Mulheres”, ele escreveu para ativistas pelos direitos trans, “o que significa dizer o suficiente para perseguir, intimidar e ameaçar contra nós”.