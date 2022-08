Biot International Glass Festival levará o vidro ao centro dos eventos durante 3 dias em setembro, estreia a partir de 2 de agosto com Glass is Beautiful

Neste ano de 2022 designado pelas Nações Unidas como o ‘Ano do Vidro’, Biot, conhecida como a ‘Cidade do Vidro’ desde 1997 e um ponto de referência para a criação de vidro na Riviera Francesa, celebra esta Arte do Artesanato durante a Bienal que começou em 2018: Biot International Glass Festival, que acontecerá de 23 a 25 de setembro de 2022. Venha viver uma experiência única e descobrir as criações de mestres do vidro franceses e internacionais durante a terceira edição que será patrocinada por um dos maiores maiores mestres do vidro, Lino Tagliapietra: exposições, mercado de arte e sopro de vidro ao ar livre, entretenimento para o público em geral, visitas a oficinas, demonstrações e performances.

A partir de 2 de agosto, uma prévia do festivalabriu suas portas no coração do país, nas salas de exposições de Hedberg Torun, a exposição internacional Glass is Biotifull III.

37 fabricantes de vidro representando 17 nacionalidades! Essa difícil escolha foi feita às cegas por um júri profissional composto pela editora alemã Uta Klots, diretora do Centro escocês “Northlands Creative” para Vidro Karen Phillips e o vidreiro francês Damien Francois, convidado de honra do Biot International Glass Festival em 2020.

A galeria Glass is Beautiful III abre o espectro de vidraria para todas as tecnologias, do vidro soprado ao vidro impresso, incluindo o vidro multicamadas ou mesmo o vidro trabalhado a frio. Sua riqueza também é evidente na diversidade de dimensões plásticas das obras que vão do figurativo ao abstrativo. Esta exposição reflete a essência do Biot International Glass Festival, iniciado pela cidade de Biot em colaboração com a So Big Association, e faz parte do desejo de intercâmbio internacional, participação e abertura com profissionais do vidro e o público.

Artistas em destaque

Os franceses: Laetitia Andreguetto, Jean-Charles Myot, Jonathan Osiris, Vincent Breed, Antoine Proudin, Xavier Carrier, Jean Gazdac, Eric Lemarie, Sofiane Mosaddegh, Victor Stokowski, Lia Tarakjian, Gerald Vatrin, Alain Fleishing.

Internacionais: Elmia Abou Elhassani (Portugal), Sinad Brennan (Irlanda), Zsolt Janos Boday (Hungria), Fiona Berne (Suíça), Katharina Kocheri (Irlanda), Rosen de Butler (Irlanda), Chantal Delporte (Bélgica), Dera Gilani Forossane (Turquia), Nikola Grozdanov (Bulgária), Marie Hauschild (Dinamarca), Anna Jura (Polônia), Misha Karlsund (Dinamarca), Craig Katarzina (Polônia), Zuzana Kobelkova (República Tcheca), Marie-René Morales Lahm (Portugal) , Jiemin Park (Coreia), Benjamin Podoba (Itália), Fréderik Rombach (Bélgica), Mare Saare (Estônia), Ida Christelle Siebke (Noruega), Aoife-May Soden (Dinamarca), Galla Theodosis (Noruega), Rotzsch Tortsten (Alemanha) ))).