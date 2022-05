É hora de introduzir o tempo real no futebol?

A partida entre Cagliari e Lazio, que aconteceu em 16 de dezembro de 2019, pode ser considerada um ponto de virada em nosso futebol. Naquela noite, tendo chegado ao fim dos 90 minutos regulamentares, a árbitra Mariska reservou sete minutos de recuperação. A reação do estádio foram os inevitáveis ​​rugidos e assobios, já que o Cagliari estava na frente. Para ilustrar essa escolha do diretor da partida, todas as entradas da equipe médica do Cagliari foram mostradas em campo: um minuto para cada resgate de um jogador de camisa vermelha e azul. Esses sete minutos de acréscimo serviram para a Lazio virar o jogo graças aos gols de Luis Alberto (minuto 93) e Felipe Caicedo (minuto 97). Ao final da partida, o presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, parecia irritado diante das câmeras. Ele disse: “Sete minutos parecem ridículos para mim. Era um jogo inglês e na Inglaterra eles não teriam dado todos esses minutos extras. Não houve interrupções para o Var ou lesões graves. Espero que este regulamento seja sempre aplicado”. Em 8 de maio de 2022, o Cagliari, liderado por Giulini, conseguiu empatar a decisiva batalha redentora de Salerno graças ao gol de Altare no momento da recuperação. No minuto 99′.

Nos mais de três anos decorridos entre a partida da Unipol Arena e a partida de Arechi, a tolerância compartilhada dos árbitros – e o movimento em geral – em relação às várias e finais derrotas se transformou em mal-estar. Depois aconteceram outras coisas de certo peso: o aumento das substituições de três para cinco, a introdução de uma pausa de resfriamento em partidas particularmente quentes, mas acima de tudo, o uso cada vez mais frequente do Var levou inevitavelmente a um aumento da média. Tempo de recuperação permitido, que cresceu para cerca de seis minutos e meio por jogo nesta temporada – levando assim em consideração o total entre o primeiro e o segundo tempo. Os sete minutos permitidos no segundo tempo do Cagliari Lazio ainda são uma exceção, mas os dados nos dizem que alguns casos são muito menos emocionantes do que no passado.

Assim, inevitavelmente, o número de gols marcados na prorrogação também aumentou. Na temporada 2016/17, última temporada da era pré-VAR, foram 52 gols nos acréscimos, número que vem sendo repetidamente superado desde então. O recorde a bater foi precisamente o recorde da Serie A 2019/20, época em que marcou 71 golos nos acréscimos – e no comando dessa classificação naquele ano estava a Lazio Inzaghi, que marcou o Cagliari e somou mais seis. Os seus sonhos foram Scudetto. Ele caiu quando a epidemia eclodiu. Este recorde foi justamente derrotado neste belo final de temporada: neste momento, os gols marcados nos acréscimos da Serie A são 72. A Lazio ainda detém o recorde, graças ao gol de 2 a 2 de Milinkovic-Savic sobre a Juventus.

A relação entre a introdução de uma var, o aumento da recuperação permitida e o número de gols marcados é bastante lógica e clara. Ressalta uma tendência geral que aponta imediatamente para outra discussão bastante importante: a da inserção efetiva do tempo. Por outro lado, o resgate de sete minutos foi e ainda é visto como eterno, como uma penalidade muito severa para quem leva vantagem, mas ao mesmo tempo os treinadores e analistas não perdem a oportunidade de repetir que na Itália é muito apito e pouco se joga. Stefano Pioli foi um dos últimos cronometristas, que falou após o empate em dezembro com a Juventus na coletiva de imprensa: “Hoje jogamos 48 minutos no total, se olharmos para o tempo real. não ajuda sozinho » De fato, os números da Série A dizem algo diferente, que a Série A está alinhada com outras ligas da Europa. , de fato, na Série A, ele joga A bola realmente por 61 minutos e 35 segundos: uma parcela maior que a Bundesliga (61:28), a Premier League (60,59), a Liga Francesa (60.:32) e La Liga (58:36) Apenas nas ligas inferiores Competitivo – Eredivisie (63:21), Sueco Alsvenskan (63:05), Primeira Liga Russa (62,59) e na Liga de Israel (62:50) – o tempo real de jogo é superior ao na liga italiana.

Esses dados ilustram como a tendência a perder tempo – seja para protestos, sims, intervenções da equipe médica ou para comemorar um gol – é endêmica em todo o movimento futebolístico, independente de cultura ou fronteiras. A Champions League também não é exceção, o torneio com mais de 62 minutos de tempo real de jogo, ou 64,7% do tempo disponível; Na Liga Europeia, o percentual cai para 62,5%. Talvez a diferença em relação aos jogos mais emocionantes seja óbvia e esteja na forma como é jogado: por exemplo, o jogo no Santiago Bernabéu entre Real Madrid e Manchester City foi muito engraçado porque as duas equipes se enfrentaram abertamente; Da mesma forma, a prorrogação foi marcada por uma constante perda de tempo, tanto que no segundo tempo de quinze minutos foi praticamente jogado. E o roubo concedido por Orsato (três minutos) não compensou todas as perdas perdidas pelos jogadores do Real Madrid.

Em suma, desta vez os dados e as sensações estão de acordo, indo na mesma direção: para tornar o futebol mais emocionante – e talvez mais justo e saudável – é preciso pensar em uma profunda reforma do tempo de jogo. Até porque afinal já não estamos (apenas) a falar de desporto, mas também como meio de entretenimento Eu vivo Em um mercado cada vez mais vasto e competitivo, onde os usuários são fáceis de perder. Especialmente se os concorrentes forem de videogames e plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Para continuar vendendo, um comercialize-seO futebol deve aspirar a ser mais atraente. Não apenas na competitividade e incerteza do torneio, mas em cada partida, que deve ser capaz de dar uma visão completa ao usuário, antes mesmo de ser satisfatória. Em suma, o futebol deve mudar. mas como?

As sugestões foram apresentadas em abundância. Nesse sentido, o tempo real é o mais comum, pois é provavelmente a única mudança possível Isso é verdade Para tornar o futebol um esporte mais emocionante, e também e acima de tudo para os torcedores neutros – os torcedores do Real Madrid certamente ficarão encantados com o segundo período extra. não jogou contra a cidade. O debate está aberto há algum tempo e transcendeu todas as categorias do mundo do futebol: em 2017, Marco van Basten – ex-assessor de inovação tecnológica da FIFA – sugeriu passar para partidas de sessenta minutos, com dois tempos de trinta minutos. Tempo real no modelo de basquete. Uma sugestão foi relançada no Twitter em abril passado por Jan Vertonghen, ex-zagueiro do Tottenham agora no Benfica: “O futebol precisa de tempo efetivo o mais rápido possível. Duas vezes de trinta minutos, um cronômetro visível e cartões vermelhos para quem está fazendo a simulação. E as equipes que aproveitam este take away Toda a alegria deste desporto.”

Parece que a explosão de Vertonghen chegou aos corações da Federação Portuguesa, que quer reformar o seu campeonato o mais rápido possível com partidas disputadas de acordo com o esquema do zagueiro belga. Mas todo o processo aguarda o sinal verde da FIFA, órgão internacional que fiscaliza as regras do futebol. E especificamente como membro do IFAB arame Pierluigi Collina, atual presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA: “Hoje há times jogando 52 minutos, outros jogando 43 e ainda 58. Se você somar todos esses tempos no torneio, a diferença se torna enorme. A maior parte do tempo desperdiçado vem com jogar fora a presença ou parar para participar. Para suprir a falta de cenário em determinadas situações, há alguns anos um goleiro foi proibido de pegar a bola voluntariamente passada por um companheiro de equipe com as mãos. Então a reação inicial foi: “O futebol nunca mais será o mesmo”. Era verdade, só que essa regra tornava o jogo mais divertido. Então, estamos fazendo algumas inferências em relação ao tempo real, porque é certo fazê-lo.”

Se dependesse de Gianni Infantino, presidente da FIFA, o tempo real seria uma realidade. Não é por acaso que ele realmente queria apresentá-lo para a próxima Copa do Mundo no Catar. Mas no final ele se limitou a recomendar aos árbitros para compensar tudo o que for possível: “Há muito tempo perdido em cada jogo. Se um espectador for solicitado a pagar um ingresso para assistir a 90 minutos de futebol e a partida durar 50 minutos, há algo que precisa ser revisto. Não estou dizendo que jogar por 100 minutos, mas não há dúvida de que os minutos extras permitidos pelo árbitro devem estar estritamente relacionados ao tempo perdido durante a partida.” Basicamente, a hora real é formalizada antes da hora real.

Já havia um teste não oficial em tempo real – embora um pouco escondido – de fato: há alguns meses, no verão de 2021, foi organizado um torneio entre as equipes sub-19 e sub-23 do PSV Eindhoven, RB Leipzig, Club Brugge e EZ Alkmaar. O propósito deste evento já estava expresso em seu título: “Futuro da Copa de Futebol”. Entre as inovações testadas, havia também dois tempos de trinta minutos, com o cronômetro congelando a cada interrupção. em reportagem, O atleta Ele falou sobre uma partida que parecia mais rápida, mas também sobre uma hora que tropeçou em um pênalti para o Leipzig, e ele continuou correndo. Mas no final, o primeiro tempo durou 38 minutos, enquanto o segundo tempo durou até 48 minutos. A passagem do tempo, expressa como uma contagem regressiva, deu aos jogadores uma sensação de urgência. Claro, isso também afetou a partida expressa em campo. São testes gerais, precisam ser aprimorados e aprimorados, mas a sensação é que estamos agora: para o futebol em tempo real, é apenas uma questão de tempo.