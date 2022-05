Laura Pausini, da estreia ao sucesso internacional

O extraordinário sucesso da cantora romena: de sua estreia no palco Ariston à fama mundial

Nome completo: Laura Busini

Laura Busini data de nascimento: 16/05/1974

16/05/1974 Local de nascimento: Faenza

Faenza Signo do zodíaco: boi

boi Altura: 1,69 m

1,69 m profissão: cantor

cantor Data de aparição: 1993

1993 Site oficial:

Link

Link Mais Informações:

Estrelas e VIPs

Estrelas e VIPs social: FacebookE InstagramE Twitter

Biografia Pessoal

Laura Busini, uma cantora e compositora famosa e bem sucedida que se estabeleceu na Itália e no exterior, se aproxima da música desde muito jovem, cantando em muitas competições de canto e acompanha seu pai, Fabrizio, cantor de piano bar, durante sua noites musicais. Romagnola, em 1991 participa Festival de Castrocaro Onde o produtor Marco Marati observou essa escrita.

No 1993 Apresentando-se no Festival de Sanremo no Teatro Ariston com single Solidão. Em sua estreia, Pausini venceu a competição nesta categoria PublicidadesE garantir o amor do público e o interesse da indústria da música. Em seguida, lançou seu primeiro álbum, Laura Busini. No ano seguinte, ele retornou ao Festival de Canto de Sanremo Amor Estranho E apesar de só se qualificar para o terceiro lugar, confirma-se que é estrela em ascensão da música italiana.

Os quinze anos seguintes foram um período de intensa atividade para o cantor. Publica muito bem Oito álbunsincluindo Melhores Trabalhos de 2001 (O melhor de Laura Pausini – de volta para você), e lançar singles como: indelévelE Ouça o seu coraçãoE Meu maior erroE Entre você e o mar E Como se nunca fosse amor. Em 1997 partiu para uma viagem ao redor do mundoo primeiro de uma longa série.

Na verdade, a força de Pausini está em se transformar em um arquivo audiência internacional. Especialista em língua espanhola, ela acompanha a maioria de seus álbuns em italiano para uma versão nesta segunda língua, abrindo suas portas para os mercados latino-americano e espanhol, que recebe de braços abertos. O mesmo se aplica ao mundo anglo-saxão, que foi retomado já em 1995, eles publicaram uma versão em inglês de Solidão. O sucesso que se seguiu é incrível e a cantora continua a subir rapidamente. apenas 34 anosalcança fama internacional e ganha Ben 160 discos de platina.

A cantora lança novas músicas primeiro com o álbum Não publicado 2011, depois com semelhante Para 2015 finalmente com mantenha contato Para 2018. Estes contêm, entre outros, os singles: receberE Eu nunca pareiE semelhanteE Lado direito do coração E meio camelo. Então Pausini volta a publicar no formato 2022Quando a música é lançada Caixa.

O talento da cantora romena leva-a a colaborar com ela Artistas de todo o mundo: De Raf, com quem fez um dueto em seu primeiro álbum, A Phil Collins Quem escreve a música para ela? procurando um anjo. Depois Luciano Pavarotti, que a convidou para o projeto Pavarotti e amigosBiagio Antonacci escreve sobre isso Entre você e o mar (faixa-título de seu quinto álbum), viva-me (a partir de Continue ouvindo) E Nesta nossa nova casa (seu dueto de 2019). Ao longo dos anos, ele também colaborou com ele Artistas Do calibre de Vasco Rossi, Michael Buble, Madonna, Luis Fonsi, Tiziano Ferro, Kylie Minogue, Jovanotti, James Blunt e muitos mais.

Laura Bossini também se coloca à disposição da música como professora. De fato, em 2014 ele estreou em Shows de talentos musicais Participação como treinador A voz do MéxicoOnde voltou em 2017 e ganhou a cópia. Em 2015 e 2020, participou como juiz internacional em A Voz Espanha. Entre 2015 e 2016 foi treinador de transmissão de Simon Cowell a bandaOnde ele divide a tela com Ricky Martin e Alejandro Sanz.

Em 2022, quase trinta anos após sua primeira aparição no palco Ariston, a cantora fala por si em um documentárioE Laura Bossini: Prazer em conhecê-lo. Pouco depois, em maio, ela apresentou Mika e Alessandro Cattelan do TheFestival Eurovisão da Cançãoum papel que foi capturado pelo sucesso e carisma que agora o tornou a cantina italiana mais famosa do mundo.

Vida privada

De 1993 a 2001, Laura Pausini foi romanticamente associada ao seu produtor e agente, Alfredo Cerruti Jr.que foi morar com ele em 1995, e se mudou para Milão.

Após romper com Cerruti, ele hesita Gabriel ParisiSeu novo agente, mas o casal se separou dois anos depois, em 2004.

Desde 2005, Pausini formalizou seu relacionamento com Paulo CartaGuitarrista e Produtor Artístico. O casal, que nunca se casou em 2013, congratulou-se com o nascimento do primeiro filho: Paula.

projetos

1993 – Laura Busini (álbum)

1994 – Lura (álbum)

1996 – As coisas que você vive (álbum)

1998 – minha resposta (álbum)

2000 – Entre você e o mar (álbum)

2001 – O melhor de Laura Pausini – de volta para você (álbum)

2002 – de dentro (álbum)

2004 – Continue ouvindo (álbum)

2008 – o início da primavera (álbum)

2011 – Não publicado (álbum)

2013 – 20 – Maiores Sucessos (álbum)

2015 – semelhante (álbum)

2015 – a banda (Programa de TV)

2016 – Laura e Paula (Programa de TV)

2018 – mantenha contato (álbum)

2017 – A voz do México (Programa de TV)

2018 – O décimo fator da Espanha (Programa de TV)

2020 – A voz do México (Programa de TV)

2022 – Laura Bossini: Prazer em conhecê-lo (filme dirigido por Ivan Cutronio e Monica Ramita)

2022 – Festival Eurovisão da Canção (Programa de TV)

Prêmios e certificados de reconhecimento

1993 – Silver Telegatto como a melhor revelação

1993 – Telegatto d’oro como Melhor Cantora

1997 – Prêmio Internacional como Embaixador da Canção Italiana no Mundo

2001 – Prêmio Lunezia de Melhor Autor do Ano eu viajo com você

2005 – Latin Grammy Awards como Melhor Álbum Pop Latino Continue ouvindo (versão espanhola)

2006 – Destinatário da Ordem do Mérito da República Italiana

2007 – Telegatto Platinum como Melhor Cantor

2007 – Excelência Telegatto Platinum

2007 – Grammy Latino de Melhor Álbum Vocal Pop Feminino eu canto

2007 – Prêmio Lunizia no Mundo

2008 – Telegatto d’oro como o melhor cantor do ano

2008 – Telegatto d’oro como o melhor disco para eu canto

2008 – Telegatto d’oro como melhor tour

2009 – Grammy Latino de Melhor Álbum Vocal Pop Feminino o início da primavera (versão espanhola)

2015 – Prêmio Filantropia

2016 – Prêmio Global de Presentes

2021 – Satellite Award de Melhor Canção Original sim eu vi

2021 – Globo de Ouro de Melhor Canção Original por sim eu vi

2021 – Nastro d’Argento como Melhor Canção Original por sim eu vi

Existe um site oficial de Laura Puccini?

A cantora tem seu próprio site oficial, que foi fundada já em 1996. Aqui está coletada a biografia de Laura Bossini, a lista detalhada de prêmios e prêmios conquistados pela cantora, as datas das turnês que foram feitas e ainda estão em andamento. Por fim, há o link para o site onde estão montadas a loja e o fã-clube oficial.

Laura Bussini esteve envolvida em algum projeto de caridade?

Laura Bossini sempre foi muito ativa no campo da filantropia. Ele esteve envolvido em campanhas para a Anistia Internacional, UNICEF, Chime for Change, Save the Children e Greenpeace, para citar alguns. Ele também filmou o concerto Amigos de AbruzzoQue em 2009 reuniu mulheres da música italiana para arrecadar fundos para as vítimas do terremoto. Por seu ativismo filantrópico, recebeu dois prêmios: o Philantrophy Award em 2015 e o Global Gift Award no ano seguinte.

Quem escreveu La solitudine de Laura Pausini?

a música Solidão Foi cantada por Laura Bossini no Festival de Sanremo de 1993, co-escrita por Pietro Cremonese e Federico Cavalli, enquanto foi composta por Angelo Falciglio em colaboração com Cremonese. Um ano após a vitória de Sanremo, a música também foi traduzida para o espanhol e publicada com o título o sol. cópia em inglês (Solidão) para 1995 e foi adaptado pelo poeta britânico Tim Rice.

Laura Pausini ganhou um Oscar de Melhor Canção Original?

Laura Pausini nunca ganhou um Oscar, mas em 2021 foi premiada com um Satellite Award, um Globo de Ouro e um Nastro d’Argento por sim eu viMelhor Canção Original Escrita para o Filme vida pela frenteO que marcou o retorno de Sophia Loren aos palcos.