Ruas “sob a faca”, em Paregio e San Martino eles têm uma transformação

As intervenções extraordinárias iniciadas no ano passado serão concluídas e novas obras serão realizadas

Entre o final de agosto e o início de setembro, as estradas Paregio e San Martino estarão novamente “na faca” para obras asfálticas.

Chanceler Gambadoro: “Vamos concluir as obras extraordinárias de manutenção iniciadas no ano passado”

“Vamos terminar as intervenções extraordinárias de manutenção iniciadas no ano passado”, explica o consultor de obras públicas Rafaela Gambadoro -. Para completar o slide, via Marteri di Bologna, o último trecho Via Galina e a calçada da Via Madonna Pellegrina em direção a Milão. O trecho da viale Morandi onde foi feito o ‘riscado’ no asfalto também será reparado.”

Organização de ruas e calçadas

Com outros fundos para a manutenção das vias, a administração municipal liderada por Linda Colombo também poderá intervir noutras situações: Via Gerotti (entre a Via Roma e a Via Doria, com colunas instaladas para o passeio), a via Don Biella no trecho marcado pela depressão) e as calçadas da via Monte Rosa e via Milan no trecho da Via Piave à Via Leoncavallo”.

Restauração de asfalto em estradas afetadas por escavação para fibras

As intervenções de restauro do pavimento vão continuar também em todas as ruas afetadas pela escavação da fibra e também há boas notícias relativamente à Via Santo Stefano: “O concurso está encerrado e nestes dias vão ser atribuídas as obras – diz o comissário – e em breve saberemos a data de início das obras”.

Prefeito: “Nossa meta é reformar todas as estradas em 5 anos de governo

Como enfatizamos na última campanha eleitoral – acrescenta Prefeita Linda Colombo – Percebemos a necessidade de realizar importantes trabalhos de manutenção de vias e calçadas, pois são muitas as situações que requerem intervenção. Já na gestão anterior trabalhamos em cerca de 30 vias e agora estamos avançando. O objetivo, ao longo destes cinco anos, é conseguir chegar a todo o lado.”