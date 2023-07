O que você vai fazer no sábado, 22 e domingo, 23 de julho?

O calor abrasador queima mas a vontade de sair e divertir-se e ver coisas novas nunca diminui. São muitos os eventos de verão por todo o concelho que fazem as delícias dos turistas e residentes que ainda não partiram para as férias: festivais, festas, excursões, música ao vivo, espetáculos de teatro e muito mais. Se você ainda não planejou, aqui estão algumas sugestões.

Resenhas de verão

Os calendários dos programas de verão dos vários municípios da província pontina estão repletos de eventos e compromissos: música e cultura em Sabaudía, entretenimento para jovens e adultos em Priferno, visitas guiadas e apresentações ao vivo em Sermoneta, esportes e música ao vivo em Latina, encontros para todos os gostos no centro de Formia, três meses de eventos programados na revista Fondi sotto le Stelle.

Eventos e visitas guiadas

Os grandes protagonistas do fim de semana são os excelentes produtos locais pontinos que podem ser degustados em vários eventos da província: em San Felice, um encontro duplo com o Festival da Melancia e com o evento Vini e Sapori al Circeo, enquanto o Borgo del Gusto chega a Paciano. Uma atmosfera completamente diferente em Lenola, que acolherá no fim de semana o Celtic Hills Days, um festival dedicado à música, cultura e tradições escandinavas. Em Sperlonga, uma longa festa na praia comemorando o 20º aniversário da Praia de Bazzano. Para quem nunca lá esteve, estão agendadas visitas guiadas ao Jardim Ninfa e ao Jardim Landriana.

Concertos

Numerosas datas com música e teatro em todo o condado de Boontaine. Muitos concertos: Paolo Belli e sua orquestra tocarão na praça CONI em Latina, e a Lotus, a banda em homenagem a Elisa, tocará no shopping L ‘Orologio. Também há muita música em Sabaudia com as últimas datas no Sunset Jazz Festival e com a crítica Sounds of the Lake Beyond the Garden realizada no Belvedere.

Espetáculos teatrais e cultura

Os amantes do teatro terão muitas opções neste fim de semana: o festival de teatro clássico continua com o desfile Formia and the Glades, que apresenta semanalmente um espetáculo de uma cidade diferente na Via Francigena, desta vez saindo da província de Pontine para ir a Carpineto Romano. Um evento muito apreciado começa: The Park and the Comedy, que traz apresentações de alto nível ao Circeo National Park. Novo encontro também com a revista literária histórica Libri sulla Cresta dell’Onda, que desta vez contará com a participação do famoso estudioso Mario Tozzi.

Exposições

Na região pontina também não faltam galerias: a galeria dedicada à arte contemporânea pode ser visitada no Valvisciolo Abbey Museum, que se junta à prestigiosa coleção do museu. Na maravilhosa área de Giudea, em Fondi, a feira Percorsi d’Arte continua com muitos eventos paralelos. Ainda em Fondi mas no Paço Baronial, o grande colectivo Metamorfose pode ser visitado até Setembro, enquanto em Cisterna decorre a exposição individual Le Vie dello Spirito de Barbara Stamegna.

Cinema

Os amantes do cinema também não faltam, enquanto a programação de cinema ao ar livre continua no Multiplex Corso di Latina, enquanto a nona edição do Cisterna International Film Festival for Short Films acontece em Cisterna. Para todos aqueles que preferem assistir a um bom filme no ambiente mágico do cinema, diversas novidades e filmes para todos os gostos estão disponíveis na ampla programação dos teatros pontinos.