Euro 2020 – Bélgica, falta de ar em direção à Itália para De Bruyne e Hazard

Bélgica, falta de ar em relação à Itália devido a De Bruyne e Hazard (Getty Images)

A Bélgica, que venceu a passagem para as quartas-de-final contra a Itália contra Portugal, mas a de Azzurri corre o risco de fazer um corte de 90 peças: após 1-0 contra o Lusitania, o técnico Martinez registra os feridos e cinco dias de jogo com Seleção Mancini não pode haver calmaria para os Red Devils, que lutam com problemas Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Bélgica, termos de De Bruyne

As condições da estrela do Manchester City, que foi libertado para a Intertaccia por Ballina, são particularmente preocupantes De Bruyne Snow colocou o tornozelo e parecia rabugento, apesar da festa ao apito final. Hoje, testes automatizados vão determinar se há lesões na articulação e se é impossível vê-lo em campo contra os azzurri. ele é Sem De Bruyne é outra Bélgica, como evidenciado pelo jogo com a Dinamarca, bem como pelo jogo dos oitavos-de-final com Portugal, que foi certamente mais subtil na segunda parte.

Bélgica, termos do Eden Hazard

Menos sério, mas ainda capaz de manter a Bélgica em suspense devido ao problema de origem muscular Eden Hazard: O jogador do Real Madrid na final sentiu um desconforto na coxa e sentiu-se tão tenso que teve de mudar: Hazard também desconfia do jogo contra a Itália, mas parece ter mais hipóteses de o fazer. Também neste caso, as investigações de hoje serão fundamentais para entender se o craque estará disponível para Martinez contra a Azzurri. O capitão festejou regularmente com os seus companheiros ao apito final: se não o tivesse feito em alerta precoce, Mertens, que conhece o futebol italiano melhor do que ninguém. No entanto, serão dias importantes para avaliar como a Bélgica chegará à partida contra a Azzurri, com jogadores-chave em qualquer caso em condições aquém das ideais.