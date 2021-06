Ouça a TV | Segunda-feira, 28 de junho de 2021. 35,9% e 7,4 milhões para derrotar a França (penalidades apenas: 8,3 milhões – 49,4%). Mr. Wrong cai para 8%. Almoço servido a partir de 15%, uma manhã 18,7%, alocado 17,6%, Summer Live 11,7% -17%

Ontem à noite, segunda-feira, 28 de junho de 2021, o jogo do Euro 2020 no Al Rai 1 الري França – Suíça Surpreendeu 7.405.000 espectadores, o que equivale a 35,89%. No semestre: 7.013.000 – 32,08%; Segundo tempo: 7.400.000 – 34,84%, prorrogação: 7.743.000 – 40,95%, penalidades: 8.358.000 – 49,44% (pré-jogo: 4.108.000 – 20,94%; 11 minutos depois) Jogo: 5.235.000 – 0,37,49%). no canal 5 Sr. Errado – Lições de Amor Recolheu 1486.000 espectadores em frente ao vídeo, o que equivale a 8,06% da visualização. no Rai2 Havaí cinco ou Participaram 1.014.000 espectadores, o equivalente a 4,61% do share. NCIS New Orleans Atingiu 732 mil espectadores, com uma taxa de 3,47%. na Itália 1 Sétimo Filho Recebeu 838 mil espectadores (3,97%). no Rai3 relatório Recolheu 1.232.000 espectadores em frente ao vídeo, o que equivale a uma quota de 5,77% (Report Plus: 849.000 – 5,16%). em Rete4 Quarta República O número de espectadores atingiu 789 mil com uma participação de 4,67%. em La7 dez indiozinhos E 245 mil espectadores marcaram com uma participação de 1,39%. na TV8 Gomorrah – Série 367.000 espectadores pontuam 1,7%. em nove Flightplan – Um quebra-cabeça em vôo 318.000 espectadores ganharam 1,5%. em Rai4 Lost Souls – La Profescia 231.000 espectadores pontuam 1,1%. No Ray Premium Lolita Lobosko Investigations 506.000 espectadores pontuam 2,39%. Sobre Iris A vingança de Luna 376.000 espectadores reunidos em 1,75%. Em canais Sky Sports França – Suíça Atrai 850.000 espectadores com uma taxa de 4,21%.

Ouvir TV Access Prime Time

De Gregorio e Parenzo largam com 4,77% (frente a frente com Gentili).

no canal 5 Paperissima Sprint Imobiliário Registra em média 2.661.000 espectadores com uma participação de 12,61%. no Rai2 Postagem TG2 Ele ganhou 810.000 espectadores com uma pontuação de 3,74%. Sobre a Itália 1 CSI 908 mil espectadores pontuaram 4,46%. no Rai3 Novos heróis Atrai 1.042.000 espectadores com uma taxa de 5,52%. coloque ao sol 1.444.000 espectadores reuniram 6,89%. em Rete4 Notícias da Itália esta noite Recolheu 954.000 ouvintes (4,99%) na primeira parte e 960.000 espectadores (4,48%) na segunda parte. em La7 No ar Atingiu 1.003.000 espectadores (4,77%). Na Tv8, uma réplica de 4 hotéis Recebeu 342 mil espectadores com uma taxa de 1,7%. Responder a novi Lide com isso – continue no jogo Reuniu 295.000 espectadores a 1,5%. tempo real / + 1 ilha do amor itália 226.000 espectadores reunidos em 1,1%. No La5, uma réplica de Sr errado 86.000 espectadores pontuam 0,44%. Na Rai Premium – de 19.04 a 21.14 – Um passo do céu 266.000 espectadores reunidos em 1,56%. em Rai4 mentes Criminosas 361.000 espectadores e 1,8%.

começo da noite

O TGLA7 da própria Conte não ultrapassa 2,05%.

Então, Ray 1 Interação em cadeia – compreensão ganha-ganha Teve uma audiência média de 2.391.000 espectadores (20,01%) enquanto reação em cadeia Reuniu 3.407.000 espectadores (23,39%). No Canale 5, foi reiniciado Queda livre – comece o desafio 1.219.000 espectadores (10,66%) enquanto queda livre Atingiu 1.910.000 espectadores (13,56%). no Rai2 GOLPE Reuniu 527.000 espectadores (3,95%), NCIS Los Angeles Registra 753.000 espectadores (4,45%). Sobre a Itália 1 Abra Studio Mag 360 mil espectadores reuniram 2,8%. CSI Ganhou 414.000 espectadores (2,56%). Nas notícias da Rai3 TGR Reuniu 1.983.000 espectadores com uma taxa de 12,93%. Líquido viscoso 805.000 espectadores pontuam 4,57%. em Rete4 tempestade de amor Recolheu 793 mil indivíduos para ouvir (4,56%). No La7 – de 17,14 a 19,54 – TG La7 Especial Encantou 237.000 espectadores (uma quota de 2,05%). na TV8 Quatro restaurantes 247.000 espectadores reunidos em 1,6%. No La5, uma réplica de o amor está no ar Atrai 96.000 espectadores com uma taxa de 0,62%.

dia matina

Primeira aparição matinal de Rai1 em crescimento (Aqui está a comparação com o ano passado) Agorà Estate começa a partir de 6,09%



Na Rai1 – das 7,10 às 9,49 – Uma manhã de verão Ele dá bom dia a 875.000 espectadores com uma taxa de 18,68%. dedicada Ganhou 893 mil espectadores (17,64%). em Canale5 Primeira página TG5 533.000 espectadores relataram 16,3%. Compromisso com documentários em planeta Recebeu 427.000 espectadores (8,88%). em Rai 2 Desperate Housewives Recolheu 116.000 telespectadores com uma taxa de 2,41% no primeiro episódio e 138 mil telespectadores com uma taxa de 2,9% no segundo episódio. na Itália 1 Dr. House O número de espectadores chegou a 131 mil, ou 2,77%. ossos Atinge um público de até 160.000 espectadores (3,25%). Rai3 – de 6 a 7,59 – com informações Rai News registra 240 mil espectadores e 7,22%. após o aparecimento de ágora de verão Convence 293 mil espectadores com uma taxa de 6,09% (33 min show: 273 mil – 5,36%). elixir de verão 208.000 espectadores pontuam 4,17%. Na net 4 Distrito Policial 6 Uma pontuação média de 97.000 espectadores (2,01%) e 158.000 espectadores (3,3%). em La7 o todo Atinge 169 mil espectadores com uma taxa de 3,6%. Next pausa para o café 157.000 espectadores relatados, equivalente a 3,25%. na TV8 casamento dos sonhos Reuniu 88.000 espectadores em 1,7%.

meio-dia

As reinicializações do fórum superaram as de Don Mateo.

Então, Ray 1 Don Mateo Recebeu 958 mil espectadores com 12,61% de avaliação no primeiro episódio e 1.474 mil espectadores com 12,48% de avaliação no segundo episódio. No Canale 5, foi reiniciado fórum Atinge 118.000 espectadores com uma taxa de 14,36%. no Rai2 O navio dos sonhos 455.000 espectadores reunidos em 5,5%. na Itália 1 ossos Ele ganhou 204.000 espectadores com uma pontuação de 3,26%. Cardápio cozido e comido na Sicília 368.000 espectadores reunidos em 4,27%. Sports Mediaset Ganhou 1.047.000 espectadores com uma pontuação de 7,67%. no Rai3 Doc Martin Atingiu 250.000 espectadores com uma taxa de 4,06%. O TG3 de 12 Ganhou 893 mil espectadores (10,58%). Quantas histórias? Ganhou 640.000 espectadores (5,91%). passado e presente Atinge 537.000 espectadores e 3,88%. O Rete4 é uma réplica do o segredo Ganhou 162 mil espectadores em 1,5%. Ela escreveu o assassinato Eu tenho 595.000 (4,41%). em La7 O ar que puxa o verão Afeta 268.000 espectadores com uma participação de 4,5% na primeira parte, e 384.000 espectadores com 3,59% na segunda parte chamada “Hoje”.

tarde

Embora 15% do almoço seja servido, a vida está crescendo.

Então, Ray 1 O almoço está servido Ela convenceu 1.971.000 espectadores, representando 14,99% do público. Responder de Paraíso feminino Atingiu 1.035.000 espectadores com uma taxa de 9,28%. Summer Live Reuniu 1.166.000 espectadores por 11,66%, na primeira parte de 15,38 a 16,42, e 1.695.000 espectadores por 17%, na segunda parte de 17,01 a 18,40 (entre as duas partes, TG1: 1.450.000 – 15,06%; Economia TG1: 1.504.000 – 15,47%). Seu Canal 5 Bela 2.514.000 espectadores ficaram encantados com 18,02%. Vida Ele convenceu 2.370.000 espectadores com uma participação de 18,4%. Next Sr. Errado – Lições de Amor Ganhou 1.847.000 espectadores com uma avaliação de 16,44%. o amor está no ar Teve uma audiência média de 1.617.000 espectadores o que equivale a 16,3% da audiência. amor repentino Foi acompanhado por 951 mil espectadores com uma taxa de 9,57%. no Rai2 driblando a europaReuniu 824.000 espectadores e 5,9%. Tour de France Reuniu 834.000 espectadores a 7,69% (rodada direta 708.000 6,3%; na ​​chegada: 1.207.000 – 12,44%). Torplay Ele ganhou 795.000 espectadores com uma pontuação de 8,16%. Sobre a Itália 1 Capitan Tsubasa Reuniu 536.000 espectadores com uma taxa de 3,84%. encontro com Eu sou simpson Recolheu 551 mil telespectadores (4,13%), no primeiro episódio, e 587 mil telespectadores (4,71%), no segundo episódio. pai americano 513 mil espectadores (4,56%) ficaram impressionados. A Teoria do Big Bang Registra 402 mil espectadores (3,82%). Vontade e graça Agradou 188 mil espectadores em 1,9%. Na Rai3 um encontro com novidades TGR 2.465.000 espectadores seguiram com 17,81%. #Presidente Participaram 396 mil espectadores, o equivalente a 3,66%. Marechal Roca Ganhou 425.000 espectadores e 4,34%. Geo Magazine 580.000 espectadores pontuaram 5,68%. Rede 4 Escritório do fórum Foi seguido por 663 mil espectadores, com uma taxa de 5,34%. em La7 Eden – um planeta para salvar Participaram 191.000 espectadores (1,76% de participação). no Ray Sport Diretazora Pontuação de 61.000 espectadores e 0,45%.

segunda noite

Noites europeias excedem 20% após as sanções França-Suíça.

Então, Ray 1 Noites europeias Foi seguido por 1.300.000 espectadores com 20,32% de participação. no canal 5 Padeiro e beleza A média foi de 452.000 espectadores, ou 7,07%. no Rai2 Lista negra 398.000 espectadores por 2,2% e 234.000 espectadores por 2,31%. Em Rai 3 o Tg3 Night Line 533.000 espectadores pontuam 6,09%. Sobre a Itália 1 verdadeira lenda É assistido por 280.000 espectadores (3,12%). Na net 4 Queimando depois de ler – A Prova di Spia Foi escolhido por 144.000 espectadores com uma participação de 3,57%.

Newscasts

TG1

Em bruto 13,30 3.047.000 (21,8%)

Bruto 20,00 4.119.000 (23,51%)

TG2

Bruto 13,00 1.712.000 (13,25%)

Bruto 20,30 1.399.000 (7,21%)

TG3

Bruto 14,25 1.464.000 (11,45%)

Bruto 19,00 1.433.000 (10,83%)

TG5

Crude 13,00 2.752.000 (20,88%)

Bruto 20,00 2.975.000 (16,61%)

estúdio aberto

12,25 1.527.000 bruto (14,4%)

Bruto 18,30 521.000 (4,71%)

TG4

12,00 297.000 bruto (3,5%)

18,55 horas 423.000 (3,15%) Última hora: 483.000 (3,13%)

TGLA7

Em bruto 13,30 492.000 (3,52%)

20,00 1.000.000 brutos (5,54%)

Dados da Auditel por domínios (% de compartilhamento)

RAI 1 22,09 18,96 17,54 14,95 13,32 21,08 29,18 33,36

RAI 2 4,95 3,85 3,34 6,53 9,17 4,25 4,76 2,39

RAI 3 6,17 6,75 4,85 8,42 4,19 8,19 5,8 5,32

RAI4 1,21 RAI5 0,46 RAINEWS 0,82 RAI MOVIE 1,03 RAI PREMIUM 1,71 RAIYOYO 0,83

Especificações de Ray 6,94 8,85 10,48 6,57 7,47 6,01 6,06 5,72

RAI 40,15 38,41 36,21 36,47 34,15 39,53 45,8 46,79

Canal 5 12,38 16,76 10,2 17,95 13,6 13,12 10,46 7,94

Itália 1 3,89 1,78 3,03 6,72 2,92 2,9 4,14 3,48

Grade 4 3,63 1,33 2,88 3,95 2,95 3,13 4,62 4,48

IRIS 1.03 LA5 0,73 Adicional 0,21 20 0,64

AÇÃO PREMIUM 0,01 CINEMA1 0,07 Crime 0,03 Histórias 0,01

Med Specs 6,9 8,55 8,76 5,88 7,05 5,34 6,87 6,88

MEDIASET 26,8 28,42 24,86 34,51 26,52 24,49 26,08 22,77

LA7 + LA7D 3,11 3,92 4,15 3,28 2,42 3,41 3,32 2,47

TV8 1.8 Novo 1.68.0

Tempo real 1,5 HGTV 0,35 TV2000 0,84 Coeficiente 0,94

SKY ATLANTIC 0.06 SKY SPORT TENNIS 0.2 SKY UNO 0.11.0 Atualização

Atualização FOX 0.11 FOX CRIME 0.1 COMEDY CENTRAL 0.02.0

Satélite 16,45 14,77 16,52 12,38 19,82 19,01 14,26 17,27

Terra 13,5 14,48 18,26 13,37 17,1 13,56 10,54 10,7

Outras redes 29,94 29,25 34,78 25,75 36,92 32,57 24,81 27,96

