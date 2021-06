A variável Delta abala o turismo e os mercados, as companhias aéreas estão perturbando

O tipo delta de coronavírus está perturbando os mercados. Os investidores estão observando um aumento nas infecções e temem qualquer impacto na recuperação econômica. Os receios de um ressurgimento do vírus causam tensões em todos os setores, a começar pelo turismo, após restrições impostas por Portugal e Espanha aos visitantes do Reino Unido, enquanto a Alemanha desaconselha todas as viagens ao país.

Os principais custos da companhia aérea foram (-4,8%) com EasyJet 5,8% e Ryanair 4,2%. O potencial endurecimento das restrições para conter o contágio assusta todos os estoques ligados ao turismo mundial, com o setor de hotelaria, restauração e lazer recuando 3,4%.

Enquanto isso, os temores das crianças espanholas aumentam em uma viagem a Mallorca, que viu um surto massivo de infecção saltar para 950, os protagonistas de um ano escolar que se transformou em um pesadelo. As estimativas ainda não são definitivas, muitos casos positivos foram relatados após a repatriação. Cerca de 250 estão em confinamento solitário no hotel de Maiorca. A quarentena foi prescrita para centenas de pessoas consideradas como tendo contato próximo com eles. De acordo com os últimos dados divulgados pela mídia espanhola, nove jovens foram internados por precaução no hospital. O governo das Baleares decidiu que todos os grupos de mais de 20 pessoas que chegam à ilha devem apresentar um certificado de vacinação completo ou resultado negativo da pesquisa.