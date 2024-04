Ray e Flavio Encina também saem e vão para La7. Rumores sobre o futuro de Mentana

Depois da notícia de que a Warner Bros. quer comprar o centro de imprensa La7, o que foi negado por ambas as partes envolvidas, volta-se a falar de outra possível compra por parte da Warner que desta vez terá como alvo toda a rede Urbano Cairo, sempre se esta o fizer. então. Ele vende. Em suma, parece que a gigante do Discovery está falando sério e almejando mais alto com a chegada no próximo ano de um canal totalmente de notícias, que deveria se chamar CNN Italia. Na verdade, falta toda a informação e é essa falta que queremos colmatar. O objetivo deveria ser criar o terceiro hub de televisão do Discovery, depois de Ray e Mediaset. Assim, com a compra da Amadeus, continuam as grandes manobras para se posicionar no mundo da televisão. Estão Giovanni Flores e Enrico Mentana do La7 cujos contratos estão expirando. A diretoria do Tg7 termina em dezembro próximo. Quem sabe, ele ainda poderá dirigir o novo centro de imprensa da Warner Bros. Na verdade, muitos rumores sugerem que o esforço de aquisição do Discovery está apenas começando e pode interessar outras figuras importantes.

Ray também se encontra em uma situação em constante evolução e tenta compensar a morte do ex-apresentador do Sanremo, ao mesmo tempo em que precisa lidar com uma potencial nova saída. Desta vez para La 7. É Flavio Encina quem recebe L'Eredità no início da noite na Rai 1, há cinco edições. Desde setembro passado, a prova está confiada a Marco Liorni, que deixou a Reazione Catena, o primeiro jogo de verão da rede comandado por Pino Insegno a partir de junho próximo. A Insegno também deverá ser encarregada de outro programa em horário nobre. Enquanto isso, para Encina não há planos à vista. A única ocasião em que o telespectador o verá novamente é a do novo programa L'acchiappatalenti, apresentado por Millie Carlucci e que estreia no dia 10 de maio em horário nobre da Rai 1. No programa com uma componente diversificada, que procura talentos desconhecidos para trazer atrevimento, Incina faz parte do júri: ao lado dele estão Francesco Facchinetti e Simona Ventura, desde que não haja outras alterações. Carlucci o queria com Facchinetti: os dois já faziam parte do The Masked Singer nas versões que foram ao ar.

No ano passado, quando Insinna perdeu L'Eredità, declarou publicamente: «L'Eredità foi uma maravilhosa história de amor profissional que terminou, mas vou ficar na Rai porque isso não abala a minha paixão pela empresa que faz parte da minha vida. “Na verdade, La7 tentou seduzir o anfitrião oferecendo-se para realizar um novo game show para ele no início da noite. O que Encina recusou. Agora a mesma situação surge novamente. E os rumores estão se tornando mais insistentes sobre a possibilidade de Encina se render desta vez. para o Centro Televisivo Cairo Urbano Teremos como alvo o La7, Em formatos já testados para não começar do zero o escolhido deverá fazer um grande show no início da noite e isso deverá dar um impulso mais forte ao Tg7 de Enrico Mentana. A última novidade é o anúncio da demissão de Massimo Bernardini, apresentador do programa vespertino de televisão da Rai 3, sobre o programa que criou.