Ferrara: “Pippo Delbono. Love” no Teatro Comunale de Ferrara

Beppo Delbono, Um dos mais poéticos artistas italianos, querido e seguido até no exterior, traz Claudio Abbado de Ferrara ao Teatro Comunale, Sexta-feira, 15 e sábado, 16 de março de 2024 20h30 Domingo, 17 16h, horário do show, “amor”.

O projeto nasceu do encontro e amizade entre Beppo Delbono e o produtor teatral italiano Renzo Barsotti que atua em Portugal há anos e da vontade de criarem juntos um espetáculo sobre Portugal. A partir daqui começa a busca pelo “amor” como sentimento, como estado de alma. Um verdadeiro dispositivo do ser humano que seleciona, movimenta, destrói e reconstrói tudo o que vemos, o que ouvimos e tudo o que desejamos.

O amor é uma viagem musical e lírica através de uma geografia externa – além do mundo Portugal, Angola, Cabo Verde – E interno, que são as cordas da alma que vibram ao menor golpe da vida. As notas são as tristes Fadoque explode em explosões energéticas através das vozes de seus cantores, abertas para alcançar todos os cantos da sala; O ritmo ora é o ritmo do espetáculo, ora uma pintura animada, ora uma procissão lenta; O quadro é uma pintura que muda de cor, aquece e esfria.

E então lá palavra poética, O registo caloroso do artista da Ligúria transmite-o através do seu canto hipnótico habitual ao microfone. As letras são de Carlos Drummond de Andrade, Eugenio de Andrade, Daniel Damasio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen, Jacques Prévert, Rainer Maria Rilke e Florbella Espanca.

“este programa – diz Pippo Delbono – Apresenta uma dupla visão do amor. Por um lado – e as palavras falam – todos partimos em busca deste amor, tentando escapar ao medo que nos ataca. Nesta jornada tentamos evitar este amor, mesmo que estejamos sempre conscientes da sua urgência; Estou procurando, mas também quero, e é exatamente isso que dá medo. Mas o caminho – feito de música, sons e imagens – pode conseguir levar-nos à reconciliação, a um momento de paz em que este amor se possa revelar para além de todo o medo.».… Ler o resto do artigo”

O que une a montagem emocional completamente inquieta é uma gramática que alterna entre plenitude e vazio, canto com música, som vivo com silêncio, buscando uma representação elegíaca e onírica da dura corrente de separação e reencontro. O protagonista é ausência, distância, nostalgia, um mapeamento de emoções que penetram profundamente na alma do autor, dos seus tradutores e do próprio espectador, chamado a olhar sempre com os olhos para o que está perdido e que, inevitavelmente, demora muito. para recuperar. Ele aparece. O amor é entendido como uma tentativa de partilhar um encontro passageiro: o amor é uma "ave de rapina" que captura e captura, e ao fazê-lo apresenta-se como uma qualidade plenamente humana. As diferentes linguagens que se abraçam na tessitura sonora são expressão desta terra, Portugal, que acolhe e deixa rastros; O motivo poético nos lembra a forma de respeito que devemos sempre prestar àqueles movimentos da alma que estão sempre sob o cerco do medo, da desconfiança e da vergonha. Amory é mais uma vez uma tentativa de trazer o teatro de volta à vida. Ao nomear esta palavra, e evocá-la de forma secular e sonhadora, talvez tenhamos a possibilidade de lhe dar voz e, Há muito ausente do discurso públicoLiberte-a da confusão que permeia toda a narrativa desta odisseia humana universal, assustadora e terrível. amorespetáculo de Pippo Delbono com Dolly Albertin, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria D'Tanti, Aline Frasão, Mario Introglio, Pedro Goya, Nelson Laricchia, Gianni Parente, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella. Música original de Pedro Goya e vários compositores | Cena de Enrico Zucchelli | Moda Elena Giampaoli | Luzes Corrado Mora | Voz de Manuela ElBastro | Thiago Bartolomeu Costa (Consultas Literárias) | Voz de Pietro Tirella, engenheiro-chefe Enrico Zucchelli | Gerente de Projetos em Portugal Renzo Barsotti e Gerente de Produção e Distribuição Alessandra Venante | Organização de produção Silvia Cassanelli | Organização David Martini | Diretor da Empresa Ricardo Porfido | Diretor técnico do tour Fabio Sagues | Equipe técnica da turnê Pietro Tirella (som), Elena Giampaoli (figurinos), Orlando Bolognese (luzes), Enrico Zucchelli (cenas) | Assistente voluntária em Portugal Susana Silverio | Produção do Teatro Emilia-Romagna ERT/Teatro Nacional.