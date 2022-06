Jennifer Aniston, paz e admiração de seu pai, John Aniston

Jennifer Aniston praticamente honrou o paiJohn Aniston, para o 49º Emmy Awards na noite de sexta-feira.

João, 88 anos Recebeu um prêmio Lifetime Achievement Durante a gala deste ano por sua performance de 37 anos de Victor Kyriakis na série “Days of Our Lives” da NBC.

Susan Rogers, co-estrela de John’s Days of Our Lives, entregou o prêmio pouco antes Um vídeo de Jennifer Aniston foi exibido na tela durante a cerimônia. No clipe, a atriz elogiou a brilhante carreira do pai.

“Este é um momento muito especial para mim”, disse Jennifer, 53. “É uma oportunidade não só para Uma homenagem a um verdadeiro ícone da TVmas também uma oportunidade de aprender sobre as realizações ao longo da vida de um grande e respeitado ator, que também é meu pai.”

“John trabalha na televisão há mais de meio século”, continua Jennifer Aniston, antes de listar a longa lista de participações de TV de seu pai.

A atriz disse isso Seu pai trabalhou em muitos projetos “Ela apareceu simultaneamente em todas as séries de TV imagináveis. Você pega uma aleatoriamente… tenho certeza que houve.”

“Por mais de 30 anos, sua dedicação à televisão e entretenimento tem sido Ganhou respeito e admiração de seus colegas atores, suas profundas amizades e a admiração de milhões de fãs ao redor do mundo.” “Sua carreira é literalmente a definição de uma carreira.”

Embora John Aniston não pudesse estar lá pessoalmente, ele recebeu muitos aplausos da platéia por sua distinta carreira.

John no início da carreira de Jennifer Aniston..

“Jennifer (Aniston) é um talento natural“Há algumas coisas que você pode aprender sendo ator, mas há outras coisas que você precisa ter inato, incluindo o instinto cômico, que é seu maior trunfo”, disse seu pai já na década de 1990.

Jennifer Aniston ganhou um Emmy em 2002 durante sua carreira de 10 anos interpretando Rachel Green no seriado da NBC.

Mostrar a admiração de Aniston no palco foi o momento mais doce para um pai e filha cujo relacionamento às vezes era turbulento.

Em 2019, Jennifer elogiou o pai com uma foto sépia de um bebê abraçando-o com os braços em volta do pescoço.