Letras racistas VIP no Twitch, comentadas pela Red Bull

Lembrar Comportamento e situação esperados mesmo ao sair do habitáculo , longe do círculo. Mesmo jogando online. isso acontece Jorry Phipps Para empurrar isso de ânimo leve, a ignorância do contexto por aqueles com mais de 22 anos, jogando online e compartilhando a experiência no Twitch, permite que você deslize na distinção "neg*o".

“A Red Bull Racing suspendeu o piloto Gore Phipps de todos os compromissos com a equipe com efeito imediato, aguardando uma investigação completa no ringue.

Comportamento caro

Frivolidade comportamental, gestos e ações que, por astúcia, se transformam em problemas na imagem da marca à qual estão associados. Apenas os exemplos mais recentes, de Daniel Abt foi expulso da Audi por trapacear Obtenha uma corrida profissional em esports para você.

Até agora, O piloto de kart russo Severyukin cuja vitória em Portugal foi anulada por mencionar a saudação romana no pódio. Agora o episódio que inclui VIPs.

Desculpas: linguagem inaceitável

Geralmente a função social de pedir desculpas, que Vips explica: “Gostaria de me desculpar sem reservas pela linguagem ofensiva usada anteriormente durante uma sessão de transmissão de jogos ao vivo. Essa linguagem é completamente inaceitável e não representa meus valores e princípios. Lamento profundamente por minhas ações e este não é o exemplo que gostaria de dar. Vou cooperar plenamente com a investigação do caso. sangrento“.

Além de ser piloto júnior da Red Bull, e ter corrido 1 livre no RB18, Vips corre na Fórmula 2 com a equipe Hitech GP, sétimo no campeonato com 51 pontos. “Fiquei chocado e revoltado com esse episódio. Os comentários feitos por Gauri são ofensivos e não refletem em nada os valores de inclusão da Hitech. Como todo mundo, descobri essa história há cerca de uma hora. (22:00 na terça-feira, 21 de junho; editor), Vídeo e comentários da Red Bull com análise aprofundada a ser realizada.”Oliver Oakes, presidente da Hitech GP comentou.