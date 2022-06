Viva as lágrimas de Roberta Morris, e não há razão para isso: “Sempre faço…”

Roberta Morris chorando durante transmissão ao vivo: O locutor não resistiu, por isso.

Uma nova aventura para Morise que estreou no Rai 1 com carrinhoEmparelhado com um conector Tinto. Para ela, foi uma experiência muito agradável que também a levou a confrontar certas lembranças de seu passado.

Roberta se lançou em um novo desafio de TV depois disso Sua última experiência no L’Isola dei Famosi Durou relativamente pouco tempo. Este é um show que substituiu Antonella Clerici com seu show no verão É sempre meio-dia.

Camper é uma viagem errante pela Itália entre culinária e cultura. no momento escute-os Da nova forma Não parece que brilhaMas veremos como será o preço nos próximos episódios. Recentemente, a faixa de transmissão trouxe Maurice para a Calábria, bem ao lado de seus lugares de infância. A mulher nasceu, de fato, em Cariati, na província de Cosenza, mas quase sempre viveu em Cir Marina, perto de Crotone.

Roberta é tão apegada à sua terra que saiu aos 20 anos quando competiu pela primeira vez no concurso de Miss Itália e depois começou a trabalhar na televisão.

Roberta Morris, Live Tears: É por isso que estou tocada

No último episódio de Camper fizeram maestros Parada na Calábria Paula, através dos fiéis missionários. Francesco Gasparri queria um teste do refúgio da cidade em São Francisco, mas, enquanto isso, Roberta claramente se mudou.

“Desculpe, eu estava te ouvindo e não te escutei – expor – Naquele orfanato meus pais se casaram…Roberta não conseguiu conter as lágrimas e continuou:Eu sei, eu sempre pareço bem Quem sempre chora Ele confessou. Na verdade, mesmo no episódio anterior, Morris ficou impressionado com as fotos de Cir Marina; Momentos de emoção que o público, sem dúvida, perdoará.

Se a vida profissional de Roberta está indo bem, parece que o mesmo não pode ser dito sobre sua vida amorosa. Parece que La Morise existe há cerca de um ano e meio Trabalhando com o empresário Giulio Frattini, herdeiro de uma importante família da indústria relojoeira. Mas nas últimas semanas o homem foi visto várias vezes com Aida Yespica: o que está acontecendo? No passado muito se falou sobre sua vida amorosa: Roberta, aliás, Ela estava noiva de Carlo Conte Parece que houve um Entre em contato também com Ignazio Boschetto.