Letizia di Spagna, o vestido Mango que custa menos de 50 euros

Letizia espanhola, aparência de casca de manga em detalhe

Letizia Espanha Ela está de volta ao trabalho depois de um longo fim de semana de 1º de maio. A rainha participou da cerimônia de premiação que levou seu nome em um deslumbrante vestido preto e branco de dois tons mangaqual qual Custa menos de 50 euros. Para ser exato, 49,99 euros.

Letizia Espanha Então tem como objetivo Mérida para me entregar Prêmios Rainha Letizia 2021Estabelecido pela Royal House para promover aqueles comprometidos com o desenvolvimento de programas e atividades de conscientização no campo da deficiência e acessibilidade universal. La Reina está sozinha, seu marido Philip está ocupado na Cotec Europa 2022. Assim, ela pode capturar toda a cena fazendo isso sem demora usando o vestido de primavera perfeito que podemos obter também.

Letizia di Spagna, o vestido manga para todos

Depois de vê-la no Palácio da Zarzuela Com um casaco de bebê rosa aproximadamente 2.500 euros E o terno verde Que você só pode usar com esta classeDonna Letizia nos surpreende com este adorável vestido Mango que pertence à coleção festa e festa. É um vestido de dois tons, verticalmente dividido em duas metadesUma parte é branca, a outra é preta. A saia é comprida até as pernas mas os ombros ficam expostos, na verdade o modelo é alongado. Na cintura, Rina usa uma faixa preta de cintura alta.

Entre outras coisas, o que surpreende no vestido Letizia é o preço. Na verdade, está à venda por 49,99 euros. La Reina completa o visual invocando o preto e branco em decote com estampa de zebraDa Magrit, sua marca de calçados favorita, para 2018 que não tem o salto over-the-top. Já a bolsa preta de alça única é da Hugo Boss e está em seu guarda-roupa desde 2015. Como sempre, Letizia usa um pouco de bijuteria e é discreta. Desta vez ela escolheu seus brincos em forma de estrela cravejados de diamantes, assinados por Chanel. Enquanto o cabelo é usado macio nos ombros.

A aparição de Rina, que marca o verdadeiro início da temporada de calor, é um sucesso. Deixa todos em êxtase, mas acima de tudo facilmente replicável, dada a acessibilidade da peça. Por outro lado, Letizia tem em seu guarda-roupa diversos modelos de grifes de baixo custo, Como este lindo vestido de noite da H&M.

Letizia da Espanha, incidente diplomático com o vestido

O vestido Mango é muito popular e já vendeu muito. Tanto que na festa, a espanhola Letícia não foi a única a aproveitar a exclusividade. Uma das vencedoras, Inmaculada Vivas Tyson, usou o mesmo vestido. E quando ela se levantou para receber a confissão da rainha, as duas mulheres caíram na gargalhada Eles se veem usando o mesmo modelo. O incidente diplomático passou.