Teste de estrada, preço, consumo

Nós o visualizamos em março passado, mas sem nunca colocar as mãos no volante e curtir na rua; Mas desta vez, pudemos experimentar a nova versão Mazda CX-60 PHEV, no contexto sugestivo de Portugal e do Atlântico. O primeiro SUV elétrico híbrido da fabricante japonesa, que já está à venda na Europa desde 8 de março, é projetado em uma plataforma completamente nova, Com motor dianteiro e tração traseirasem abrir mão da elegância e qualidade técnica típicas da marca. Os preços começam a partir de 49.950 euros.

DESIGN EXTERIOR E TAMANHOS

O carro-chefe japonês se destaca imediatamente por suas linhas dinâmicas e elegantes, esportivas, mas ao mesmo tempo harmoniosas, refletindo os mais recentes desenvolvimentos em kudo design. A silhueta vê um nariz comprido e move o compartimento de passageiros do carro para o eixo traseiro, dando a sensação de um veículo poderoso e potente, enquanto a grade frontal maciça acentua a altura do carro, juntamente com as rodas montadas Rodas de liga leve disponíveis em tamanhos de 18 e 20 polegadas.

Basicamente, para lhe dar alguns números concretos, o Mazda CX-60 PHEV é longo 474 centímetros (para um degrau de 287 cm), alto 168 centímetros e amplamente 189 centímetros.

Novo design do farol: Ao contrário dos modelos anteriores, o Mazda CX-60 apresenta faróis avançados e um pisca em forma de L, além de lanternas traseiras que adotam o mesmo tipo de design.

Finalmente, a coloração também é um componente essencial da Mazda, Com a introdução da nova luxuosa cor metálica de ródio branco Que une Soul Red Crystal e Machine Grey como a terceira cor para a carroceria da marca.

Cabine interior e tecnologia a bordo

As dimensões da distância entre eixos afetam significativamente a habitabilidade interna do habitáculo, onde a amplitude prevalece num ambiente tecnológico premium. O painel é grande, elegante e simples, quase sem botões físicos, exceto o ar condicionado: na verdade, Os objetivos da Mazda são Essência e Elegânciae certamente também centrado no novo CX-60 PHEV. Falando em materiais, estes são absolutamente valiosos porque Madeira de bordo, couro napa, tecidos japoneses exclusivos e detalhes cromadoslembrando a tradição do sol nascente.

O volante também é elegante e refinado, com controles clássicos colocados na nervura lateral, além de painel de instrumentos de alta resolução e head-up display. No centro do painel há uma tela de arquivo Sistema multimídia com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas-Para gerenciar o entretenimento no veículo e exibir todas as informações sobre o veículo.

Todas as tecnologias cobiçadas estão lá, além de Apple CarPlay e Android Auto. Não há falta de ADAS, com algumas inovações como visão transparente e controle de velocidade por velocidade de 360 ​​graus. No entanto, a “gema” é um sistema reconhecimento facial O que, com base na posição dos olhos e nos dados de altitude, determina automaticamente a nossa posição de condução. Um elemento muito útil para quem costuma substituir o carro, além de garantir maior conforto ao volante.

finalmente , porta malas Tem uma grande vazão de 570 litros, que aumenta para 1.726 litros quando os bancos traseiros são rebatidos.

o motor

O Mazda CX-60 PHEV está equipado com um trem de força que combina o motor Atualização Skyactiv-G 2.5.54 cilindros a gasolina com injeção direta, com grande motor elétrico de 100 kW e bateria de íons de lítio de 17,8 kWh.

Esta combinação de motor térmico e motor elétrico fornece Potência total 327 hp / 241 kW e um abundante torque 500 NmIsso o torna o carro de estrada mais potente que a Mazda já produziu.

A versão híbrida plug-in não será a única disponível. Na verdade, será um SUV Duas sugestões híbridas leves de 48V3,0 litros a gasolina e 3,3 litros a diesel, ambos de seis cilindros. Uma filosofia interessante que deixa espaço para amplas opções.

teste de estrada

O nosso primeiro contacto partiu de Cascais, perto do Estoril – onde se situa o famoso circuito português – e não muito longe da capital Lisboa, para desenvolver-se ao longo do litoral e interior. Uma combinação de cidade, planície, altos e baixos Perfeito para o Mazda CX-60, um veículo praticamente perfeito para todos os tipos de condições.

Os motores e a transmissão estão localizados na frente, enquanto a bateria está localizada sob os assentos do compartimento de passageiros. Esta solução permite melhorar o centro de gravidade O veículo e, portanto, sua estabilidade com sistemas de suspensão que operam em eixos paralelos. Claro que é perfeito na pista linear, mas uma vez que encontramos alguns solavancos ou buracos, sentimos uma ondulação um pouco maior, também possivelmente devido ao bloco do Mazda CX-60 PHEV.

O ponto forte é claro posição de conduçãoAssento realmente confortável e excelente visibilidade em todas as direções. O volante faz seu trabalho, embora sua direção não seja instantânea. A caixa automática de oito velocidades é divertida, suave e responsiva, mas durante a aceleração tende a manter as rotações muito altas.

Falando em desempenho, no papel – Aceleração de 0 a 100 km/h é de 5,8 segundos E A velocidade máxima autolimitada é de 200 km/h. Dados interessantes, mesmo que a tomada nos parecesse um pouco mais silenciosa.

Consumo

Como mencionado, encontramos um percurso misto muito curto, cerca de 40 quilômetros. Assim, não temos uma ideia clara do consumo, mas de acordo com os aparelhos temos um número 5 litros a cada 100 kmContra o anunciado 1,5 l/100 km. lembre se Autonomia totalmente elétrica – 63 km.

os preços

O preço base do Mazda CX-60 PHEV é € 49.950 Para configurar a Linha Prime, passe para € 51.950 Para a Linha Exclusiva, que adiciona mais detalhes como rodas de liga leve de 20 polegadas, head-up display, chave inteligente e muito mais. Se quisermos algo mais, a preparação Homura está disponível em € 54.350 e takumi de 55.850€.

Mazda CX-60 PHEV: Ficha Técnica

Dimensões: 4.740 mm L x 1.890 mm L x 1.680 mm A x 2.870 mm Distância entre eixos

Peso vazio): 1,981-1,995kg

motor: e-SKYACTIV PHEV GASOLINA DIRETA INJEÇÃO 4 CILINDROS

popularidade: Voltar Integração

intercâmbio: automática de 8 velocidades

Aceleração 0-100 km/h: 5,8 segundos

velocidade máxima: 200 km/h

Hardware: 4

porta malas: 570-1,726 litros

consumo: 1,5 l / 100 km

preço: a partir de 49.950 euros

Temporada: Euro 6 d