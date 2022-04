Bilhetes Eurovisão, quando saem e quanto custam

Bilhetes Eurovisão, quando a venda começa

Faça anotações, defina um alarme no seu celular e prepare-se para ser mais rápido que os outros. para mim Ingressos para o Festival Eurovisão da Canção 2022 em Turim Será preciso ser rápido e não perder a oportunidade de participar do Continental Musical Event, agendado de 9 a 14 de maio no Pala Olimpico.

Liguei para a organização Quando os ingressos para o Eurovision 2022 estarão disponíveis. A venda começará quinta-feira, 7 de abril, às 10h, e é muito fácil imaginar que haverá algum tipo de multidão, felizmente apenas digital, para poder ganhar um ingresso para uma das noites. por esta razão Reserve a data É mais do que um conselho válido.

Onde comprar ingressos para a Eurovisão 2022

Neste ponto, é claro, a pergunta legítima para qualquer amante da música é Onde comprar os bilhetes da Eurovisão em Turim. Está próximo o momento em que será colocado à venda, e pode ser útil colocar um aviso, no site ou mesmo no seu celular, para lembrar o momento em que você tem que estar na frente do seu computador ou celular para tentar comprar.

o Ingressos Eurovisão 2022 Será colocado à venda em bilhete umneste link, exatamente a partir das 10 horas de quinta-feira, 7 de abril. Devido à capacidade do Pala AlpiTour, a disponibilidade será muito limitada. Então vale a pena tentar se organizar e se preparar logo, quando a oportunidade se apresentar.

O custo dos bilhetes da Eurovisão em Turim

Enquanto isso, Quanto custam os bilhetes da Eurovisão em Turim? A tabela de preços oficial foi recentemente divulgada pela organização do evento. É claro , Preço do bilhete da Eurovisão Varia muito com base em vários fatores: data de seleção, localização dentro do local e tipo de oferta.

o Eurovisão Na verdade, oferece vários tipos de espetáculos, com base nos quais recuperação. Existem três tipos de apresentações: apresentações do júri, ou seja, ensaio completo, na véspera das noites de corrida, depois na segunda-feira 9, quarta-feira 11 e sexta-feira 13 de maio. Realisticamente, serão as ofertas menos caras.

o Custo do bilhete Obviamente, as apresentações do júri variam de acordo com o local e o dia. Para as meias-finais, os preços variam entre 20€ para o primeiro episódio com visibilidade reduzida a 100€ para as melhores colocações no primeiro episódio, com gamas intermédias de 70€ para o primeiro episódio e 30€ e 50€ para o segundo. Isso se aplica a shows às segundas e quartas-feiras. Quanto ao espectáculo do júri na sexta-feira, na véspera da final, varia entre o mínimo de 40€ e o máximo de 150€, com lugares a partir de 100€ no primeiro episódio e de 50€ e 70€ no segundo.

Por outro lado, as apresentações em família são outros exercícios de indumentária, mais recentemente antes das apresentações teatrais. Pelo nome, entendemos que é um tipo de entretenimento projetado em horários adequados para famílias com crianças: de fato, os artistas participarão da tarde, terça 10, quinta 12 e sábado 14 de maio.

Dessa forma, até os pequenos podem curtir o show completo sem precisar ficar acordado até tarde. o Preços dos bilhetes da EurovisãoPara apresentações em família, elas são semelhantes às apresentações do júri.

o Ingressos Eurovisão É claro que as apresentações ao vivo serão mais caras e, portanto, mais procuradas, ou seja, apresentações válidas para uma competição de música. As semifinais serão disputadas na terça-feira, 10, e quinta-feira, 12 de maio, quando não haverá Itália. Blanco e MahmoudOs dois rivais italianos se tornarão a nona pessoa a cantar na final marcada para sábado, 14 de maio.

Para quem quer Bilhetes Eurovisão em TurimÉ melhor estar preparado para grandes despesas. Para as atuações ao vivo das meias-finais, às terças e quintas-feiras, o custo vai dos 80 euros, no primeiro episódio com visibilidade reduzida, aos 250 euros para os melhores lugares no primeiro episódio. A segunda categoria no primeiro anel vale 200 euros, enquanto você pode sentar no segundo anel por 150 ou 100 euros, dependendo do prestígio.

a qualquer preocupação Custo dos bilhetes finais da EurovisãoOs números foram revelados. Neste caso, é impossível gastar menos de 150 euros, o valor dos assentos de baixa visibilidade. Em alternativa, pode adquirir um bilhete para o segundo episódio por 200 ou 250 euros. Por fim, os bilhetes mais caros são até 350 euros, nas primeiras filas do primeiro circuito, enquanto os restantes serão vendidos por 300 euros.

Como mudar o nome de um bilhete da Eurovisão

Também pode acontecer, como em todo show e show, que alguém compre um assento e depois perceba que não pode mais estar por perto. Devemos lembrar que eu Ingressos Eurovisão Serão nominais: somente o proprietário do nome impresso terá acesso ao Pala Alpitour. Além disso, cada usuário poderá adquirir no máximo quatro ingressos por show.

Mas Como mudar o nome de um bilhete da Eurovisão? Para fazer isso, você precisará acessar o site bilhete um e siga as instruções na página fornecida, neste link. Resumindo, você precisa fazer login na sua conta MyTicketOne e realocação do bilhete, fornecendo os dados do atual titular e quem o substituirá.

Atenção: você pode Alteração do nome do bilhete da Eurovisão Apenas uma vez. Também não pode ser feito mais de um parágrafo por motivos organizacionais. Em qualquer caso, a entrada no Pala AlpiTour será permitida de duas a meia hora antes do início do evento.

Programa Eurovisão 2022

Enquanto isso, o Programa Eurovisão 2022. Conforme referido, a formação pública terá lugar na segunda-feira 9 de Maio, na primeira apresentação do júri, e depois na terça-feira 10 nas primeiras meias-finais, com a participação de 17 países: Albânia, Letónia, Suíça, Eslovénia, Bulgária, Moldávia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, Noruega, Portugal e Dinamarca Armênia, Áustria, Croácia, Islândia e Grécia.

A partir do dia seguinte, os últimos dezoito semifinalistas, participantes da apresentação do júri na quarta-feira e na décima segunda quinta-feira, estarão nas semifinais. Incluirá Austrália, Geórgia, Chipre, Sérvia, Finlândia, Azerbaijão, San Marino, Israel, Malta, Montenegro, Romênia, República Tcheca, Polônia, Bélgica, Macedônia do Norte, Suécia, Estônia e Irlanda.

lá Final do Festival Eurovisão da Canção em Turim Será sábado, 14 de maio. Participarão 25 países: França e Itália (com Blanco e Mahmoud), o Reino Unido, a Espanha e a Alemanha já foram legalmente aceitos. A eles se juntarão os 10 primeiros em cada semifinal, representando o desafio mais esperado. Naquela época, ele era um sucessor pele de homem Na lista de honraEurovisão.