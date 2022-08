Veneza 79, premiado com o Leão de Ouro pelo conjunto da obra por Catherine Deneuve

“Estou muito feliz e orgulhoso com este prêmio, porque volto ao Festival de Cinema de Veneza, onde já estive muitas outras vezes. Tenho uma longa história com o festival, tenho muitas lembranças boas. Ainda estou aqui e é um sucesso, porque ainda quero trabalhar no cinema, no meu filho e no nosso mundo.” Foi assim que a atriz francesa Catherine Deneuve, vestida com um longo vestido vermelho flamejante, deu as boas-vindas ao leão dourado pela realização de uma vida que lhe foi concedida esta noite pelo presidente da Bienal de Veneza, Roberto Secoto, na Sala Grande do Palazzo del Cinema em Ville. Lido durante a cerimónia de abertura da 79ª edição.

O motivo do prêmio foi formulado com uma homenagem lida pelo diretor e roteirista francês Arnaud Desplechin. “Querida Catherine, vim para o Festival de Cinema de Veneza de 1964 fora de competição, com Les Parapluies de Cherbourg. E foi uma revolução. Até as crianças sabem: é uma revolução, a nossa ciência, a mesma ciência que Marilyn. autoconsciente e não há nada mais bonito que ela. Essa Auto-abertura é admirável. Com a Demi chorando, ainda a vejo no palco. Aquela estação, ontem, hoje.. Ela nunca deixou de se emocionar. Louca. E acima de tudo Quero compartilhar seu amor pelo cinema. Só cinema, irredutível…”.

“Não conheço nenhuma mulher ou homem que ame o cinema com muita paixão. Ela é minha heroína, minha heroína – disse Arnaud Desplechin – uma vez escrevi que ela, Catherine Deneuve, é uma das cineastas mais importantes que conheço. Por seus papéis , ela inventou toda uma obra. Cada um de seus filmes foi assinado por ela, com um traço certo que quero chamar esta noite: Modernismo. Truffaut ou Stendhal, que tanto amava a Itália. Stendhal levava seu camelo quando eles tinham a desgraça de doze Ele odiava a Academia. Stendhal preferia a vida. Além de Truffaut, ela escolheu a vida e criou o cinema de prosa. Da prosa moderna. Todo o cinema se alimentava do estilo Deneuve, na velocidade da metralhadora e dormia como um sonho. Será que estou exagerando? Em 1967 Bella di Giorno, de Buñuel, foi apresentada em Veneza e o mundo não conseguiu entender A doçura da semelhança e do escândalo. Ela tem um gosto, sim, um gosto pelo sal inconfundível e impuro da vida assim que aparece na tela. O cinema e a vida nunca são tão belos quanto impuros. O amor ao romance está presente em todos os seus filmes. Com Téchiné, Wargnier ou Bercot, ele conseguiu reinventar o cinema do romance, mas eu não Eu sei como fazer uma lista de filmes. Eu quero estar aqui esta noite em Veneza, onde o Leão de Ouro será concedido. Quero recordar Kore Eda, Le Vent de la Nuit, ou Place Vendôme que já foi coroada. Catherine, esta noite quero lhe dizer que conheço um artista tão orgulhoso e livre quanto você. É Bob Dylan. Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel, o Leão de Ouro. Senhora, você fez da minha vida uma mágica. A liberdade dele é o que eu quero. Em nome de todos os espectadores, obrigado.”