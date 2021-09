pegue a fé dele

A história de amor entre Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli É a vibração rosa do outono. Se demorassem tanto no verão nos faziam sonhar y Ennifer Lopez e Ben Affleck, precisávamos de uma dose de amor totalmente italiano. No final das contas, ainda estamos falando de Scamarcio, o ator que fez mais de uma geração sonhar com ele. um passo em um três metros acima do céu. Por outro lado, ela é uma pequena promessa de cinema, e a conhecemos Bebê na plataforma Netflix.

de indiscrição Nos mínimos detalhes, podemos definitivamente dizer que sua história de amor vai agradar as páginas de todos os jornais (pelo menos até a chegada do oficial). O último, então, não é muito claro. Scamarcio está ligado à atriz há muitos anos Valeria GolinoSabemos pouco ou nada sobre seu relacionamento. Apesar de sua fama e sucesso, ele não é conhecido pelas entrevistas que deu sobre sua vida amorosa. Ele sempre tentou manter o maior sigilo.

Visualização do arquivo Dagosbya Isso nos permitiu montar as peças do quebra-cabeça até então confusas: Em primeiro lugar, para ficarem juntos, Benedetta e Ricardo deixaram seus parceiros. Mas há mais, porque a principal prova está na fé: Scamarcio, de fato, usa um anel precioso no dedo esquerdo há alguns meses. Embora os detalhes sejam desconhecidos, parece que O casamento com a ex-Angharad Wood – Gerente de Inglês – Aconteceu em completo sigilo, longe de olhares indiscretos.

Angrad e Ricardo também tiveram uma filha no ano passado, EmilyNasceu em 29 de julho em Roma. O casal parecia tão próximo que a mulher decidiu se mudar para Roma (e ele a ajudou Katie Louise Sandersminha porta nele três metros acima do céu, amigo do ex-casal). Para Ricciardo, Benedetta preferiu encerrar um relacionamento de longo prazo com o diretor e ator Michel Hayek.

O que parece certo é que entre Ricardo e Benedetta Foi amor à primeira vista. A existência emocional não se altera ou se desintegra dessa forma, senão diante de algo maior do que nós, quase incompreensível do ponto de vista do homem. Ambos tiveram a oportunidade de se encontrar e se conhecer em grupos Escola católica NS sombra do dia.