Programa de TV no sábado, 18 de setembro. Quais esportes, filmes e entretenimento você deve assistir. Viagem com Asia Express 2021

No sábado, dia 18 de setembro, o programa de TV tem vários esportes, que consistem em futebol, tênis e handebol feminino na Liga dos Campeões. A oferta é muito rica, principalmente no futebol, onde temos jogos de todas as principais ligas europeias e da Liga 1.

Muitos jogos de futebol foram exibidos na TV no sábado, 18 de setembro

No futebol, disputam-se os jogos China – Farol, em Ploiesti e FCU Craiova 1948 – FCSB. Da Itália podemos seguir Génova – Fiorentina, Inter -. Bolonha e Salernitana – Atalanta. Do torneio, as partidas de Rayo Vallecano – Getafe, Atlético de Madrid – Bilbao, Elche – Levante, Alavés – Osasuna vão começar. Do jogo Ligue 1 Saint-Etienne – Bordeaux. Do campeonato alemão Bayern Munich – Bochum e Cologne – Leipzig, e da Premier League inglesa Wolverhampton – Brentford, Mann. Cidades – Southampton, Aston Villa – Everton.

Temos tênis feminino em Luxemburgo, mas também temos a partida da Copa Davis entre a Romênia e Portugal, que esperamos seja disputada por Marius Kopel. No andebol feminino, a capital, Polyvanita, vai receber uma partida muito difícil da equipa do CSM Bucareste com a equipa russa Rostov-on-Don.

12h00 Campeonato Masculino da Copa Davis de Tênis: Romênia – Portugal: Digi Sport 2, Look Plus

14:30 Football League 1: China – Farol: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

14:30 Premier League: Wolverhampton – Brentford: Eurosport 1

15:00 Federação de Tênis Feminino de Luxemburgo: Digi Sport 4

15:00 Liga Espanhola: Rayo Vallecano – Getafe: Esporte de comunicação 3

16:00 Campeonato Italiano de Futebol: Gênova – Fiorentina: Aparência atlética 2

16:30 Liga Alemã: Bayern Monaco – Bochum: Digi Sport 2, Look Plus

17:00 Liga dos Campeões de Handebol Feminino: CSM Bucharest – Rostov-on-Don: Digi Sport 1, Telekom Sport 2 e Look Plus

17:00 Futebol da Premier League inglesa: man. Cidade – Southampton: Eurosport 1

minério 17:15 Liga Espanhola de Futebol: Atlético de Madrid -. Bilbao: Digi Sport 3 e Telekom Sport 2 e Look Sport 2

São 19:00 Campeonato Italiano de Futebol: Inter – Bologna: Digi Sport 2, Telekom Sport 3 e Look Plus

19:30 Premier League: Aston Villa – Everton: Eurosport 1

19:30 Campeonato Alemão: Colônia – Leipzig: Digi Sport 3, Look Sport 2

19:30 Liga Espanhola: Elche – Levante: Esporte de comunicação 2

São 20h Campeonato de futebol 1: FC U Craiova 1948 – FCSB: Digi Sport 1 e Telekom Sport 1 e Look Plus

21h45 Campeonato: Salernitana – Atalanta: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

22:00 Liga Espanhola de Futebol: Alaves – Osasuna: Digi Sport 3 e Telekom Sport 4 e Look Sport 3

22:00 Saint-Etienne – Bordéus: Digi Sport 4, Look Sport 2

A qualquer hora: BD nas montanhas e o mar na TV no sábado, 18 de setembro

Há alguns filmes para assistir na TV de sábado e, como de costume, Quant Leaders da PRO TV vem com quatro filmes para todas as idades. O filme começa com o filme infantil Garfield 2, e novamente o gato fofo em ação, seguido por Noite das Mães, Excursão com Surpresas e John Wick 2.

Mas entre os filmes com estreia marcada para sábado, dia 18 de setembro, pelo menos do ponto de vista emocional, nada se compara, ainda que Na oara, a famosa BD da serra e do mar, seja ressuscitada também pelo facto de a grandes atores desse filme recebem hoje aplausos do céu: Dim Rodolscu, Jan Konstantin, Boyo Kalinscu, Iori Dare, Sebastian Babayani.

10 horas Garfield 2: PRO.TV

São 12h45 noite da mãe: PRO .TV

15:00 Uma viagem com surpresas: PRO .TV

3:30 da tarde. Milionário secreto: TVR 1

Horário 16:45 BD nas montanhas e no mar: antena 1

21:10 viagem marítima: TVR 1

22:00 Simon: primeira tv

23:00 John Wick 2: PRO .TV

São 23h30. Lucky Logan: antena 1

Programas de honra novamente na TV no sábado, 18 de setembro

Embora existam muitos programas de esportes, especialmente futebol e filmes que não atraem muita atenção, há também programas de entretenimento em três das TVs. Kanal D vem com um novo episódio de Bravo, You Have Style, e na PRO TV, estamos curtindo o Superstar Romênia e nosso júri profissional.

No entanto, a Antena 1 terá muitas análises e classificações para combinar com muitos olhos sobre uma nova temporada do formato incrível Asia Express. Presentes nesta versão Connect R and Shift, Adriana Trandafir e sua filha Patrizia Paglieri com seu filho Lidia Buble e sua irmã Alexandra Ungureanu com sua mãe, Cuza e Emy, totalizando nove pares.

São 20h Estrela da Romênia: PRO .TV

São 20h 4ª temporada do Asia Express: antena 1

22:00 Bravo, você tem um estilo: d. canal