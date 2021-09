Fides cita Pietro Maso na canção: Sob investigação por difamação – Corriere.it

Em uma virada judicial, o Rapper Federico Leonardo Lucia, conhecido como videos, no mesmo dia um Aceite calúnia e reputação. Por um lado, a cantora havia ofendido Petro Maso, o homem que Em 1991 seus pais foram mortos Para apoderar-se da herança. Mas por outro lado, o rapper de Milão A parte lesada no julgamento que, em vez disso, vê o advogado Carlo Renzi acusado de difamaçãoPresidente da Codacons, Candidato para os dias 3 e 4 de outubro No nono município de Roma.

Pergunta Maso: O promotor público de Roma investigou a cantora em relação a canzone sem jogo grátis Postado em junho passado. Num clip da composição Fidez canta delicadas Flow stones, cetim, homenagem familiar de Pietro Maso, a vida sempre te pára de cabeça erguida como quando sai uma hemorragia nasal (…). Martírio de um assassino que voltou em liberdade em 2015, segundo as configurações da acusação O crime de difamação agravada. Registrado ainda Reclamação apresentada por Maso Por meio de seu advogado, Alessio Pomponi. Eu francamente me lembrei da história dramática pessoal e processual em que estive envolvida – Massu, agora com 50 anos, escreve na reclamação – que pude superar depois de anos e de uma jornada pessoal cansativa e dolorosa.





Para o reclamante, as expressões utilizadas, referidas e referências aparecem de forma clara, direta e explícita no site abaixo Difamatório objetivo NS Eles são definitivamente indetectáveis Use imagens poderosas Pertence ao gênero ou para a personalidade artística dos autores, ou para ocasiões pessoais semelhantes. para Maso la liberdade de expressão e mostrar os próprios pensamentos, também e acima de tudo no estado presente, Não pode ser determinado em detrimento da reputação de terceiros, visto que a história que afetou o abaixo-assinado ainda não assume Nenhum interesse em termos de realismo e significado histórico.

Caso Renzi: O presidente Kodakuns também está sob investigação por difamação, em um processo no qual a parte prejudicada é processada. O Ministério Público tem Intimação direta ao tribunal Do advogado então, em uma entrevista de rádio em 14 de dezembro de 2020, ele teve Ele deu a entender que o cantor e sua esposa Chiara Ferragni haviam pegado algum dinheiro como um anúncio enigmático para fazer seu filho usar camisas Moschino.. Renzi identificou Fidez e sua esposa como dois exploradores. Investigações do Ministério Público, conduzidas pela Procuradora Antonia Gianmaria, confirmaram que A escolha das roupas que Ferragnez fez para o filho dependia unicamente do gosto dos cônjuges. Quem não tirou dinheiro da marca.