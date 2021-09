NS. Kelly condenada por agressão e exploração sexual: enfrenta prisão perpétua

Durante o julgamento, realizado em Nova York, participaram 45 testemunhas. De acordo com a acusação, os executivos e as pessoas ao seu redor o ajudaram a conhecer garotas e mantê-las obedientes e calmas, o que equivale à gestão. empresa criminosa. Vários réus testemunharam detalhadamente durante o julgamento, alegando que Kelly os subjugou aos seus desejos pervertidos e sádicos, mesmo que fossem menores. De acordo com a procuradora-geral assistente Maria Cruz Melendez, Kelly é um estuprador em série que “manteve o controle das vítimas usando todos os truques das evidências do predador”.

Em 1994, Kelly ganhou as manchetes com seu casamento com o fenômeno R&B Alto Então ela tinha 15 anos (na certidão de casamento, sua idade foi falsificada para fingir que ela era da idade adulta). No ano seguinte, o casamento foi cancelado. Enquanto acusado em 2002 de pornografia infantil: ele teria se filmado abusando de uma garota de 14 anos. Mas a jovem que o acusou não testemunhou no julgamento e o cantor foi absolvido em 2008.

O documentário chegou em 2019 (para re) Moving Water “Sobrevivendo R. Kelly” Que na era do movimento #MeToo deu voz a muitas vítimas. Então Kelly, nascido Robert Sylvester Kelly, foi preso sem fiança. O julgamento foi adiado devido à pandemia e começou em 18 de agosto de 2021.

No julgamento, muitos dos acusadores de Kelly testemunharam sem usar seus nomes verdadeiros para proteger sua privacidade e evitar ataques de fãs da cantora. Os jurados viram vídeos da própria cantora realizando atos sexuais que os promotores disseram não serem consensuais. Testemunhas disseram que receberam ordens de chamá-lo de “papai” e tiveram que pular e beijá-lo toda vez que ele entrasse na sala. Supostamente, suas vítimas seriam submetidas a ameaças e punições, como bofetadas violentas, se quebrassem o que ele chamou de “regras de Rob”. O cantor também filmou um vídeo no qual manchou o visto de uma mulher com fezes por quebrar as regras. Alguns dos testemunhos mais poderosos e comoventes vieram de uma mulher que contou como a cantora se aproveitou dela em 2003, quando ela era estagiária de rádio: Kelly supostamente a levou para seu estúdio de gravação em Chicago, onde ela havia sido trancada e drogado antes. Sendo estuprada.

Enquanto o veredicto neste julgamento chegará em 4 de maio de 2022, a cantora está participando de outro julgamento em Chicago com acusações de pornografia infantil e obstrução da justiça.