“Nuvens de mosquito” é a nova canção de Gaia: texto e significado

Será lançado em 1º de outubro (também na TIMMUSIC) nuvens de mosquito A tão esperada música nova de Jaya , vencedor do título Amici19 e grande campeão do verão com um super hit Boca (com Sean Paul).

Aqui está o que o próximo single tem a ver.

>>>Ouça GAIA no TIMMUSIC!

A cantora e compositora italiana Bossa Nova abraça a nova onda em uma melodia que fica gravada na mente e transporta uma dimensão de leveza que contrasta com a doce melancolia.

em um nuvens de mosquito O som quente e harmonioso de Gaia ajuda a criar um cenário no qual o ouvinte está imerso em uma atmosfera legal adornada com percussão leve e arpejos de guitarra.

A nova música de Gaia traz consigo o sabor de um final de verão que abre espaço para um novo começo. No ar de setembro, quando vivem os últimos dias de calor, e o clima tumultuado da cidade luta contra o rastro de leveza e indolência deixado pela temporada de verão, sente-se a necessidade de preencher os vazios, para dar a sensação de tédio por criando um ecossistema de pessoas com quem compartilham esses momentos da vida.

Quando um ecossistema de pessoas conectadas é criado, mesmo “nada” adquire um sabor novo e especial e enfatiza as emoções. Respirações, ritmos e coexistência fluem naturalmente e se transformam em mono. Isso acontece em todas as relações, conosco, com as pessoas próximas, com aqueles que amamos, quando nos comunicamos e quando temos a coragem de fazê-lo.

Os mosquitos são o pano de fundo do tempo e das histórias que vivem, uma perturbadora companhia de todos estes momentos que trazem constantemente à memória memórias de um concelho que se repete, mas que nunca pára.

Fale sobre o certificado de ouro de seu primeiro single internacional Boca e para coração amargoGaia volta com a canção em italiano, escrita com Federico Bertollini, Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi e Alessandro La Cava, e produzida por Simon Says e Erin, em que a multiplicidade de almas e matrizes culturais do artista e referência às origens e ao latim A América é celebrada por meio de ritmos étnicos e notas americanas.

A gráfica da capa ficou a cargo de tatuaggimale que também se interessou em desenhar as costas do artista com o título de seu novo álbum Alma, no dia 29 de outubro.

É o segundo álbum inédito da cantora e compositora ítalo-brasileira que inclui todas as suas almas e mundos musicais. O álbum chegará neste outono, logo após a primeira turnê ao vivo de Gaia, “Last on TOUR” que lhe permitiu abraçar o público pela primeira vez, encantando com sua música que funde com habilidade italiana, portuguesa, pop e urbana. e América do Sul.

No dia 17 de setembro, Gaia se apresentou no Circolo Magnolia em Segrate (Milão) em um grupo exclusivo que fez sucesso, acompanhado por vários convidados, incluindo Rkomi, Margherita Vicario, Francesca Michielin, Selton e J Lord, com uma prévia do álbum exclusivo para pré-estréia as canções contidas em Alma.

E. Pela primeira vez no cenário internacional, Gaia se apresentará no Corona Capital 2021 na noite de 21 de novembro com Tame Impala, Disclosure, The Kooks e muitos outros artistas na Cidade do México, no que é considerado um dos mais importantes e festivais pioneiros na América Latina.