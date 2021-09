Francesca Neri e a doença. A história de Claudio Amendola: “Grande dor física”

Roma, 27 de setembro – mudou-se, Claudio Amendola, depois de falar com um sorriso sobre seu infarto e ser pai e avô, quando estava em Veríssimo Silvia Tofanin Ele pergunta sobre sua esposa Francesca Neri então é doença. Os dois se envolveram em tudo: no cinema, no nascimento do filho Rocco e acima de tudo 25 anos de vidaJuntos, ele passou, imbuído de forte amor, mudou, “purgou-se do lixo” e, como conta o representante romano, tornou-se mais forte do que todos.

também de doença da esposaQue saiu de cena em 2015. “Uma doença obscura que você não conhece”, mas eles a enfrentaram juntos. Quando questionado se era difícil estar ao lado de Francesca, ele respondeu com naturalidade. “Era meu trabalhoNão foi difícil. Era muito mais para ela. “Francesca tem lutado com o físico e o corpo, e ela luta com seus dois filhos Enorme dor física. Mas ele é inteligente e quando você é inteligente pode encontrar a causa da doença Eu me sinto bem”

O ator romeno não quis mencionar o nome da doença, mas esperava que sua esposa falasse sobre a doença nos próximos dias em um livro. uma o livro que fala de Francesca, “uma menina hipersensível e aventureira, que foge de Trento e da sufocante vida do campo o mais rápido possível para se mudar para Roma, onde estuda cinema, descobre que ela é uma boa atriz, e alcançar o sucesso. E entre filmes, prêmios, desafios e tapetes vermelhos Seu corpo cuida de tudo, esse mesmo corpo é amado por cineastas e milhares de espectadores. Uma doença crônica e incapacitante a força a parar por alguns anos e ficar confinada em um quarto de sua casa. uma Desligamento físico e emocional Forçando-a a aprender sobre seu lado sombrio. ”