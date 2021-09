O planejador de eventos de Dartmouth oferece casamentos pequenos

Dartmouth – Na época do COVID-19, a indústria do casamento perdeu o foco, diante de muitos desafios e incertezas sobre como planejar esse dia tão especial.

De casamentos Zoom a pequenos eventos como “minimônias” “minimônias” “elopement” e “elopement” Descobrir a melhor maneira de dar o nó pode nunca mais ser o mesmo. Felizmente, planejadores de casamento experientes estão lá para ajudar a tornar a decisão menos estressante.

Feliz Nadia Sorvelo a proprietária Casamentos e eventos perfeitos Um Dartmouth.

“Eles têm que se concentrar nisso.”

Depois de duas décadas em marketing e vendas, Sorvelo decidiu no ano passado abrir um negócio de planejamento de casamentos e eventos durante a pandemia. “Tenho muita experiência quando se trata de criar eventos em escalas muito, muito grandes. Tenho esse conhecimento que trago para a mesa quando me comunico com meus clientes quando se trata de casamentos.”

“Sempre adorei organizar eventos, seja uma espécie de celebração e ajudar amigos em casamentos, sempre tive esse espírito criativo.”

Significado de “perfeição perfeita”

Nascido na Inglaterra e criado em Naples, Itália, ele morou em Massachusetts por 24 anos e em Dartmouth por quatro. Sorvelo disse que recentemente ficou noiva de si mesma e disse que inventou o nome de sua empresa “Imperfectly Perfect Weddings” porque ela é italiana e seu noivo é português – muito apaixonado e “curtindo a vida ao máximo” nas culturas.

“Esta combinação perfeita foi falha para mim”, disse ele. “Não há necessidade de ser perfeito … Quando você conhece alguém, quando alguém decide que quer passar o resto da vida com aquela pessoa, não vê nenhuma falha. Não vê nenhuma diferença. Não ver que eles não veem nada, eles veem sua combinação perfeita. ”

“Ele é imperfeito aos olhos dos outros … ele é perfeito para eles.”

Durante a pandemia, os casais enfrentaram incertezas sobre o planejamento perfeito para o casamento. “Houve um fluxo de casamentos este ano e depois outros começaram a se retirar”, disse ele, acrescentando que compareceria. Show de noivos de Rhode Island No centro de convenções no dia 17 de outubro.

Sorvelo diz que algumas pessoas adiaram o casamento até 2023, na esperança de que a pandemia acabe. Nesse ínterim, outros tentaram fazer planos provisórios, como “pequenos casamentos”.

O que são mini casamentos?

Casamentos pequenos, da moda, são festas e festas totalmente glamorosas e arejadas, mas apenas 15-20 convidados. Sorvelo diz que esses casamentos podem se concentrar mais em um local exclusivo, design, opções gastronômicas de luxo e flexibilidade com a programação. (E sempre há a opção de organizar um evento maior no futuro.)

“Acho que mesmo antes da Covid-19, as pessoas adoravam essa intimidade, o que às vezes não se concretiza em grandes casamentos”, disse ele. “Mas COVID-19 certamente confirmou isso muito claramente.”

Sorvelo disse que as três coisas principais para um casamento são comida, música e álcool. Ele diz que, com casamentos pequenos, é uma oportunidade de melhorar. Algumas das ideias que ela sugere são presentes de boas-vindas personalizados, votos criativos, pequenos eventos antes e depois, uma reforma na cozinha ou mais dinheiro para entretenimento e música.

“Sempre tento elevar os casais dizendo: ‘Sabe, é o seu dia; podemos torná-lo especial e bonito, mesmo que sejam 50 ou 25 pessoas.

Sorvelo disse que sua primeira abordagem é conhecer seus clientes e entender sua visão geral e objetivos. Ela acrescentou: “Sou muito direta e realmente quero me aproximar de cada um dos meus clientes e ver o que eles querem fazer”. “Eu adoro dar vida à visão deles.”

“Nadia tem uma capacidade incrível de ouvir um casal e combinar seu amor único em um lindo casamento imperfeito”, disse Brad, um recém-casado em um dos casamentos planejados de Sorvelo, em seu depoimento. “Com o talento criativo e a orientação de Nadia, você criará uma memória para toda a vida para você e seus convidados.”

Também houve um aumento nos mini-casamentos dirigidos, disse Sorvello. Um de seus objetivos para o futuro, disse ele, é integrar os mercados internacionais por meio de seu site e ajudar os americanos a planejarem casamentos no exterior por meio de seus muitos contatos na Europa.

No final do dia, embora Sorvelo sinta pelos casais que eles podem ter que adiar o casamento, ela disse que o planejamento do casamento deve ser uma experiência agradável.

“Muitos casais correm, correm, correm, correm, correm, então tento recuperar de alguma forma”, disse ela. “Se vocês vão se casar e ficar juntos pelo resto da vida, qual é a pressa?

“Importante e abrace o momento.”

