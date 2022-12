Eleonora Danielle, dor que nunca se extinguiu: “Para sempre com você”

Eleonora Daniele é uma das apresentadoras mais queridas pelo público italiano. A mulher tem uma história triste por trás dela e ela a compartilha com seus fãs. Ele postou uma foto de sua dor em sua página social.

Leonor DanielClasse 1976casa Pádua. Ela é uma radialista, jornalista e ex-atriz italiana, amada pelo público italiano por seu carisma e capacidade de atuação.

Ela começou sua carreira em 2001Quando estreou em estúdio, destacou atuações Você conhece outro?e transmitido em canal 5. A partir desse momento começou a dirigir programas italianos ininterruptos, muito populares, e também participou de Grande irmão no outono 2001e deixou seu antigo emprego no banco.

No 2002 Ela também fez sua estreia como atriz na série de TV Universe O time em mim opinião 3 E então, em 2003 Até a série Nápoles coloque ao sol. Sua última aparição na TV é Anxiety In 2021 o Zicino Doro em mim opinião 1 onde participou como jurado, no mesmo ano em que atuou Em memória de João Paulo II, sempre disponível opinião 1e atualmente está dirigindo Senado e Cultura – O futuro é mulher?ainda opinião 1.

Não se sabe muito sobre a vida privada de Danielle porque as mulheres não gostam de fama na mídia, embora saibamos que ela tem irmãs e irmãs e infelizmente Tragédia Quem implicou sua família e a deixou assim dor Isso continuou nos últimos anos. A confirmar o seu conhecimento está o post publicado pelo mesmo apresentador há dois dias Instagram.

Eleonora Danieli e sua dor

Eleonora Daniele pertence a uma família numerosa e a tragédia em que estão envolvidos seus medos é um luto muito doloroso: a morte do irmão Louis. O homem morreu em 2015 – Exatamente, no dia 17 de fevereiro – Com apenas 44 anosfoi afetado por Autismo Em algumas entrevistas, a mulher contou o ocorrido.

Diversas vezes, a apresentadora do Al-Rai expressou seu trabalho nos bastidores dor e a Nostalgia do passado, por causa do vazio deixado pelo irmão. Eleonora fala dela abertamente e também a destaca em suas redes sociais onde chama seu irmão de Luigi “meu grande amor”. A mulher conta que sempre foi mãe do irmão, sempre cuidou dele, e na idade da morte dele ela mesma se tornou mãe.

Infelizmente, Luigi morreu sem nunca falar, por causa de sua doença que o marcou para sempre, da mesma forma que sua morte marcou a família Daniele. Eleonora também escreveu um livro dedicado a Luigi contando sua história, intitulado Quando eu olho em seus olhos – A história de Luigi, meu irmãolançado em 9 de novembro 2021. Dois dias atrás, a mulher ligou aniversário Uma foto do irmão postada em sua conta pessoal no Instagram, onde os dois foram imortalizados sorrindo quando eram pequenos. “Saudações meu amor. Com você para sempre. #legidanielle Leonor Livros.