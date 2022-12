RIMINI apresenta com sucesso os Prêmios FIM 2022

O Palacongressi Rimini – IEG Expo entregou com sucesso o FIM Awards 2022, pois foi a primeira vez que o local recebeu uma gala de final de temporada tão prestigiosa. Com uma paixão profundamente enraizada pelo motociclismo enraizada na região, a noite certamente correspondeu às expectativas e igualou as edições anteriores realizadas em outros lugares, já que os campeões mundiais da FIFA 2022 foram calorosamente elogiados e homenageados ao subirem ao magnífico palco em frente ao maior encontro anual de uma família. FIM presidido pelo recém-reeleito presidente da federação, Jorge Vegas.

Com mais de 800 pessoas reunidas no impressionante local italiano, a multidão desfrutou de uma noite cheia de entretenimento, com representantes da 115ª Federação Nacional, lendas do motociclismo, vários membros da FIA, promotores de campeonatos, fabricantes e equipes. Representantes, patrocinadores e outros convidados internacionais que demonstram apreço ao longo do processo.

Os convidados no quarto e ao vivo foram habilmente guiados através do programa noturno pelo ilustre quarteto de James Toseland e Barbara Pedrotti pelo segundo ano consecutivo, que desta vez se juntaram a Amy Reynolds e Matt Roberts. Durante a cerimônia, os Campeões Mundiais da FIM representam todas as seis disciplinas – Circuit Racing; Corridas de pista de motocross. Enduro. Desfiles e provas de cross-country foram convidados ao palco para coletar as medalhas de ouro suadas e merecidas.

A cerimónia de entrega dos prémios começou com a entrega das Taças FIM 2022 da seguinte forma: Taça FIM Feminina – Taça dos Campeões Europeus Feminina (Itália); Prémio FIM Ambiente – Escuderia Castelo Branco – Primeiro Treino de Enduro Kids (Portugal); FIM Cup for the Future – projeto Yamaha bLU cRU e FIM Road Safety Cup – Edustrada – projeto PNES (Itália).

O Diretor de Corridas de Circuitos da FIM, Frank Vesey, foi então convidado a subir ao palco para apresentar as medalhas para a categoria de corridas de circuitos, que incluiu o Campeão Mundial FIM Sidecar Rider – Todd Ellis; Campeão Mundial FIM Sidecar Passenger – Emmanuel Clement; Campeão do Mundo Supersport – Dominique Eggerter; Campeão do Mundo FIM Grande Prêmio de Moto3 – Izan Guevara e Campeão do Mundo do Grande Prêmio de Moto2 – Augusto Fernandez.

Seguiu-se o Director do Comité de Motocross VIM, António Alia, que procedeu à distribuição de medalhas de motocross a um alinhamento que incluía o Campeão do Mundo de Motocross Júnior VIM 85cc – Jan Donsen; Campeão do Mundo FIM S1GP SuperMoto – Marc-Reiner Schmidt; Campeã Mundial Feminina de Motocross – Nancy Van de Ven e Campeã Mundial IMWSX Supercross – Ken Roczen.

As boas-vindas foram dadas ao vice-presidente da FIBA, Ignacio Ferenida, responsável pela distribuição de medalhas para a classe Trial, que incluiu o campeão mundial Trial 3 – Harry Hemingway; Campeão do Mundo FIM Trial2 – Sondre Haga; Campeã Mundial Feminina de Contra-Relógio FIM – Emma Bristow e Campeã Mundial FIM X-Trial – Toni Boo.

A lenda do Enduro, Petteri Silvan, apresentou as medalhas em uma categoria de Enduro que incluiu o Campeão Mundial de Enduro Juvenil da FIM – Harry Edmondson; Campeão do Mundo de SuperEnduro – Billy Bolt; Campeã Mundial de Enduro Feminino – Jane Daniels; Campeão Mundial FIM E2 Enduro – Wil Ruprecht e Campeão Mundial FIM E1 Enduro – Andrea Verona.

Os prêmios da categoria de pista foram apresentados pela lenda das corridas de pista Jason Trump, que se juntou no palco a uma lista de vencedores, incluindo FIM Speedway – SGP3 Junior World Champion – Mikkel Andersen; Campeão Mundial de Pista Longa – Matteo Tresario e Campeão Mundial VIM Speedway – Martin Harahiltonen.

O Diretor de Trial da IBF, Thierry Michaud, desempenhou seu papel distribuindo prêmios na categoria de equipe, que incluiu Trial des Nations FIM Feminino e Trial des Nations FIM – Espanha; Copa do Mundo de Enduro Internacional de Seis Dias Feminino e Copa do Mundo de Enduro de Seis Dias Internacional da FIM – Grã-Bretanha; FIM Speedway of Nations – SoN – Austrália e FIM Motocross of Nations – EUA.

Antes de entregar as medalhas do Ultimate Champions de 2022, o presidente da FIM, Jorge Vegas, convidou a lenda do motociclismo Valentino Rossi ao palco para receber seu próprio prêmio FIM. A categoria final da noite incluiu o Campeão do Mundo VIM Rally-Raid – Sam Sunderland; Campeão do Mundo FIM TrialGP – Tony Boo; Campeão do Mundo de EnduroGP – Andrea Verona; FIM Speedway Grand Prix World – Campeão do Mundo Bartosz Zmarzlik; CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCROSS MXGP – Tim Gajser; Campeão do Mundo VIM Grande Prémio de Motos – Álvaro Bautista e Campeão do Mundo VIM Grande Prémio de Motos – Francesco Bagnaia.

Após a conclusão da cerimônia, o presidente da FIA, Jorge Vegas, concluiu dizendo: “Mais uma vez, o FIM Awards foi um grande momento para toda a comunidade do motociclismo, a família FIM e todos os campeões mundiais FIM de 2022. Rimini provou ser um grande anfitrião e realizar uma edição de muito sucesso deste importante evento Quando se trata de promover nosso grande esporte para o mundo, parabéns aos nossos novos e antigos campeões e a todos que fizeram esta noite.”

