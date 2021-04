“Como o vi morrer”, Reino Unido em estado de choque – Libero Quotidiano

Parece que Príncipe Philip não sofreuQue morreu pacificamente no Castelo de Windsor. “ela era Morte doce, Venha Se alguém o segurasse na mão Afaste-se “, diz ele Sophie, condessa Del Wessex, Nos últimos dias, apesar de si mesma, a porta-voz da família real. A morte do marido da rainha Elizabeth foi um choque, embora o príncipe fosse idoso e tivesse problemas cardíacos. “Um golpe terrível Estamos tentando nos acostumar com isso. ”

Enquanto o Principe Harry Preparando-se para retornar a Londres para assistir ao funeral do avô, Sophie foi a primeira a homenagear a Rainha e a forma como foi capaz de lidar com a morte do homem que esteve ao seu lado por 73 anos, revelaPara o Corriere della Sera. “É extraordinário ”, comentou com os olhos inchados de lágrimas depois de visitar a sogra. Ontem, 11 de abril, após a missa, ele revelou alguns detalhes sobre os últimos momentos da vida de Filipe.

Sufi Esposa de eduardoEm um círculo muito pequeno de pessoas em quem você confia rainha Elizabeth. Muito diferente de Diana e Sarah Ferguson, A condessa não é impressionante. Muito reservada e tímida, ela nunca poderia falar por si mesma. Ela é patrona de 70 instituições de caridade, uma especialista em relacionamentos e nunca foi capaz de dar o passo errado, como Meghan Markle e até mesmo Kate Middleton fizeram.

Em suma, a graça e o sigilo permitiram que ela ganhasse a simpatia da rainha Elizabeth e do próprio Philip. E neste momento doloroso e delicado para os Windsors, ela é o rosto certo.