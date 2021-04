Albi Tebaldi abre a fazenda para Rai2

A Fazenda Valentino Rossi possui três caminhos e uma grande área agrícola. Alberto Tibaldi conta a vida no paraíso das motocicletas em Tavolia.

Treino completo no sábado para Valentino Rossi e a galera da VR46 Academy da Fazenda Tavolia. Dentro de alguns dias, o comboio de MotoGP irá transferir-se para Portimão para a terceira jornada da temporada. Aqui, o médico e seus alunos planejaram fazer um teste de inverno, que foi ignorado devido ao mau tempo. O Anel Português foi incluído no Calendário de MotoGP em 2020, pela primeira vez. Andar com as bicicletas de produção teria ajudado a entender melhor as curvas e subidas e descidas que percorrem os 4,6 km de traçado.

Depois do segundo Grande Prêmio de 2021 em Doha, os homens da Itália pararam por alguns dias para relaxar, antes de se reunirem na estrada de terra de Tavólia. Um casco único no mundo que é um grande privilégio para os pilotos de acesso. Não só os circuitos, mas também balneários, áreas de recepção, preparação psicológica e física e animação. Mesmo que na era da Covid-19 tenha sido difícil recriar a harmonia coletiva que sempre caracterizou o ambiente em torno de Valentino Rossi.

Fortaleza do Doutor

Durante a transmissão do Stop and Go na Rai2, Alberto Tibaldi acompanhou as câmeras dentro do MotoRanch. Entrando no típico estilo “ocidental”, não existem cavalos de verdade, mas scooters. Não há homem a cavalo, mas muitos pilotos participam nas classes de MotoGP, Moto2 e Moto3. “No vestiário, cada motorista tem sua localização, e eu também tenho a minha – meu coração diz –. Agora que não estou mais pedalando, tive o prazer de tirar fotos com elesTrês círculos estão disponíveis.É uma instalação especial porque tem três pistas. O eixo principal tem 2,5 km de extensão, com subidas e descidas, mudanças de altitude e curvas rápidas e lentas de todos os tipos. Na parte inferior está outra pista que é uma pista elíptica menor, onde você faz um treino específico sem freio dianteiro. Depois, há o caminho cruzado“

O MotoRanch em Valentino Rossi não é apenas uma zona de motociclismo. Mas também existem grandes áreas agrícolas. “Grande parte desta região é dedicada às culturas agrícolas, a partir das quais produzimos o nosso vinho e azeite. Mas não acho que Valentino Rossi um dia se dedique ao cultivo (Risos, editor) “Uma lata deste óleo também foi enviada para Razlan Razali no inverno passado …”Temos cerca de 1500 oliveiras – diz Gabriel Gasparini, gerente de vinha MotoRanch –. Produzimos o óleo que armazenamos em latas que parecem conter óleo de motor“

Cada lição em detalhes. Inclusive a oficina onde ficam as bicicletas dos meninos na academia. Cuide disso para as mãos experientes de Andrea Andreani, o mecânico do MotoRanch VR46. “Tentamos satisfazer um pouco os gostos dos pilotos, vamos começar com uma pequena afinação padrão, igual para todos. Depois, com base no peso, comprimento e estilos de pilotagem, tentamos adaptar a moto ao pilotoUm autêntico refúgio nos subúrbios de Tavólia, onde a natureza e o desporto se harmonizam na perfeição e onde nasce a excelência do Made in Italy.

Foto: Instagramalbitebaldi