Catar contra os trabalhadores que construíram a Copa do Mundo – Corriere.it

A partir de Ariana Ravelli, enviada para Doha

Viaje dentro da cidade dos trabalhadores, também chamada de cidade asiática: a cidade dentro da cidade, longe da reluzente Doha que hospeda trabalhadores estrangeiros. Alojamento, salários e condições. Mas não estamos falando dos mortos

Doha Kwame já havia sentado na arquibancada duas horas antes, mas não sabe qual dos dois jogos será exibido no telão. Ele veio de Gana e é motorista aqui. Ele tem uma esperança legítima: acho que vão enfrentar Gana e Uruguai, e o mais importante, né? Portugal já se classificou. E se não? Eu assisto Gana no meu celular. OK.

Chegam em pequenos grupos, na sexta-feira, alegres como quem está de folga e, por fim, há o que fazer. Sentam-se na praça em frente ao primeiro telão ou entram no campo de críquete, esporte preferido por muitos deles, já que existe o segundo (e infelizmente para Kwame, não vão dar Gana). Cristiano Ronaldo na cidade dos trabalhadores: a cidade dos trabalhadores, ou não surpreendentemente a cidade asiática, 70.000 pessoas vivem nessas fileiras de casas brancas, na área industrial (onde vivem 600.000 pessoas), a 25 km da Doha mais glamourosa, do deserto que se aproxima, dos canteiros de obras, dos pátios de caminhões.

Esta fan zone foi criada para os trabalhadores e não se pode dizer que não funcionou: no final serão nada menos que 4.000, e talvez mais, do Nepal, Índia, Bangladesh, Gana, Filipinas e Togo. Eletricistas, mecânicos, caminhoneiros e construtores. Eles torcem quando Portugal marca e quando a Coreia marca, desde que algo aconteça. Eles são todos homens. A única mulher é a apresentadora que inicia a animação pré-jogo e duas dançarinas no palco. Horas depois, quando a partida estava 1 a 1, uma mulher de burca chegou com o marido segurando um bebê nos braços e parecendo ansioso.

Antes da Copa não tinha nada disso: não tinha nem essa parte da cidade pra falar a verdade, construída pra tentar pintar um pouco a situação de semi-escravidão que ainda existe, um mínimo de dignidade para trabalhadores estrangeiros que, A Copa do Mundo, assim como todo o Catar, eles construíram



. A pele também nos deixa: há dois dias, o regime admitiu oficialmente pela primeira vez que houve 500 mortes em canteiros de obras. Investigações independentes falam em 6.500, mas aqui está a conta. Não, não sei nada sobre mortes – Sukram, do Nepal, um eletricista desliga imediatamente – mas não estou muito contente, trabalho 10 horas por dia, ganho 1000 reais (260 euros). Fica aqui um ano, depois vejo.

Antes da Copa do Mundo era a única atração Hipermercado Grand Mall, a um passo daqui, fica o shopping circular (como um estádio), que às sextas-feiras é uma confusão de taxistas tentando atrair clientes. Aqui no início do mês os salários são recolhidos (quando chegam), muitos caminhões saem deste estacionamento para levar os trabalhadores para as obras. Ele explica que antes disso não existia nem um Grand Mall primavera que trabalha na loja de telefones e chegou da Índia há tempo suficiente (dez anos) para ele se lembrar. Rabih, que torce para o Brasil, está na festa de quem vê – no longo prazo – melhorias. Só espero que tudo não pare depois da Copa do Mundo e que eles recebam mais alguns eventos. Mas ele tem sorte. Os mais desesperados não estão aqui, não para ver o jogo, Deportados para quartéis com necessidades mais urgentes, onde dizem que há pulgas e ratos e condições sanitárias devastadoras e por desespero há quem recorra a beber álcool desnaturado para limpar o chão, porque o álcool é tão difícil de arranjar. Aqui não, esse é o tipo de classe média que vem aos jogos, claro que para os padrões do Catar, que ainda são muito diferentes dos ocidentais, como reconhece um advogado que se preocupa em acompanhar os trabalhadores e nos dá um menino paquistanês ao telefone que não fala inglês mas quer nos ajudar.

lá Fiançauma lei sob a qual o empresário tem poderes quase absolutos (nas autorizações de residência, a possibilidade de mudar de emprego e mesmo de regressar a casa), teoricamente abolida. na verdade não. Andrew chegou das Filipinas 2012 Operação de guindastes: isso mudará a empresa? Não, você não pode. A cada dois anos eu tenho férias e posso ir para casa, e ele não diz isso enquanto reclama.

Lamento que você não possa fazer login aqui, O segurança (educado) o deteve ao se aproximar da localidade com a residência. Não importa, Anthony está acordado, ele mora aqui, entra, tira e volta com fotos: Aqui está a cantina e os banheiros – mostrados -, aqui estão os quartos em que nós quatro dormimos, não muito bonitos, você pode ver os berços escondidos pelas cortinas, limpeza aceitável, nem tudo mencionado sobre a prisão.

Os hotéis de West Bay estão longe, mas não estamos nem no final da série Desperate. Anthony tem 21 anos, diz que é cantor em Gana, chegou há seis meses, o namorado que já está aqui com ele há dois anos, depois voltou para casa e não está se sentindo bem. Eles agora vieram de propósito para trabalhar na Copa do Mundo, Anthony está na segurança do estádio e seu amigo Marshall está em outra área de torcedores.

Salários baixíssimos: 1.800 reais (470 euros), não valem a pena. Nicola, também ganense, trabalha na lavanderia do aeroporto: vou para casa. Aqui eu durmo e trabalho. Quero minha liberdade de novo. Depois de um tempo, Cristiano Ronaldo também vai sair, e na noite de sexta-feira só o Grand Mall ficará novamente.