“Eu cuido da casa dele, bem-vindo ao pesadelo.” Medo em Borgo Treviso

Jornalista freelancer desde 2014. Há mais de 10 anos que se dedica à comunicação e informação na Internet, escrevendo sobre vários temas: do desporto às notícias, passando pela política e pelo entretenimento. Também colaborou com importantes jornais e revistas de papel, estações de rádio e televisão.





























para mim Borgo Trevisouma mulher disse que encontrouMensagem anônima assustadora que seguem, em estilo e conteúdo, os transmitidos na série televisiva”observadortransmitido em Netflix.

a mensagem anônima

Prezado senhorio, é hora de você descobrir Sua casa é monitorada todos os dias. eu dou a ela o Bem-vindo ao seu pior pesadeloEste, conforme relatado por ‘Il Messaggero’, é o início da carta lacrada com um lacre de cera encontrado em uma cômoda ao lado da porta de entrada de um apartamento em um prédio em Borgo Treviso.

O texto é assinado, de poucas linhas, mas cheio de detalhes.observadorAssim como na série de TV da Netflix, The Watcher, que na verdade é baseada na história real apresentada na revista “The Cut”.

Fonte da imagem: IPA

A casa foi destaque na série de TV “The Watcher”.

A verdadeira história que inspirou The Watcher

A notícia que inspirou a série de TV The Watcher remonta a junho de 2014 Nova Jersey. Em sua caixa de correio, um casal começou a encontrar estranhas cartas manuscritas onde alguém afirmava tê-los observado, dando detalhes do que faziam, o que diziam, quem eram, a casa adorava sua beleza e afirmava que não estavam certos. Os donos desta casa.

Então a verdadeira história foi transformada em uma série de TV feita para Ryan Murphy E a Ian Brennanserá lançado na Netflix a partir de 13 de outubro de 2022.

A história da mulher de Borgo Treviso

O jornal “Il Messaggero” também publicou as palavras da mulher que, em Borgo Treviso, encontrou a misteriosa carta em sua caixa de correio: “Fora da porta tenho uma cômoda que uso tão pouco, que até pensei em jogá-la fora embora. Abri porque tinha que pegar algo e na gaveta de cima encontrei esta carta. Abri e fiquei com medo. Liguei imediatamente para meu filho que não mora comigo e ele me disse que estava muito mal escrito e depois foi baseado em uma série de TV. Ele me disse para me acalmar, o que provavelmente é uma piada, mas estou preocupado. Fui aos Carabinieri e fiz uma reclamação.

A carta que a mulher encontrou termina com estas palavras: “Logo você descobrirá o que está escondido dentro das paredes de sua casa. Gosto muito do fato de ela nunca trancar a porta.” Ele vai encontrar uma surpresaA esse respeito, a senhora disse: “Isso é verdade. A porta da casa foi trancada várias vezes. Agora eu sempre vou.”

Depois acrescentou: “Estou realmente comovida com esta carta. Ninguém nos ouve enquanto falamos? Logo descubro se há alguma coisa, minha casa é pequena e moro sozinha, sei onde colocar minhas coisas. Quem escreveu sabe coisas sobre mim, é óbvio. Descarto que possam ser meus vizinhos: somos 3 no patamar, somos todos gente boa. Não conheço quase ninguém sobre o apartamento. Não sei Não sei por que alguém faria isso comigo, mesmo que seja uma piada. Estou preocupado, vamos torcer pelo melhor.”