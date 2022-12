Hoje é outro dia, Bortone bate em Zanicchi: “Terrível” – Libero Quotidiano

Curious Curtain foi ao ar esta tarde.Hoje é mais um dia para Serena Bortone. Iva Zanicchi Concorrente Convidada Dançando com as estrelas. Aparentemente, logo após entrar Zaneshi No estúdio, Burton teria dito: “O que é isso horrível? Estou sem palavras, é horrível.” Na verdade, Zanicchi entrou no estúdio com sêmola, a boneca que ela interpretou no episódio final de Dancing with the Stars. Bortone aparentemente não gostou da escolha de Zanicchi e prontamente a entregou a Laura Freddi.

Mas Zanicchi decidiu nos contar como surgiu a ideia de dançar com uma boneca: “Foi uma surpresa, eles me disseram que você veria Peron chegando e em vez disso ele veio.” Então Zanicchi voltou aos confrontos com Wild Lucarelli: “Eu gosto instintivamente de Selvaggia porque ela é inteligente e diz coisas. Às vezes eu concordo com ela. Mas ela não se diverte muito comigo.”

E ainda: “Ela é uma mulher esperta e eu gosto de gente esperta. Claro que quando ela sempre me ataca isso me irrita um pouco.” Por fim, Zanicchi fala sobre sua nota A dança Ao chegar à final: “Estou feliz por ter chegado à final, talvez para alguém dói, mas não importa. Para alguém definitivamente queima. Mas não acho que tirei o lugar de ninguém porque trabalhei muito.”