Elenco de extras para a série de TV Carmine Elia

As candidaturas estão abertas a Casting para plug-ins Em uma série de TV do gênero fantasia extravagante Dirigido por Carmine Elia.

Procuramos pessoas de bela presença aqueles cujas idades estão entre 25 e 65 anos e residência a Roma ou circunferência.

Vamos ver como se candidatar, juntamente com outros detalhes úteis sobre a oportunidade.

Extras para Carmine Elia TV Series, Casting

A seleção de atores adicionais que participarão das filmagens da série de TV produzida por Carmine Elia, produzida por Fabula Pictures.

A obra, no gênero de ficção fantástica, tem como título “Somos a Lenda” e será transmitida pela raio de orvalho Assumida no outono de 2023.

Entre o elenco do elenco estão Antonia Leskova e Nicolas Mopas.

Números necessários e requisitos

Pessoas bonitas entre 25 e 65 anos podem se inscrever para o teste.

Além do acima, o seguinte é obrigatório requisitos:

residência em Roma ou áreas próximas;

Prepare-se para trabalhar em um compromisso 15 de dezembro de 2022 ;

; para homens – posse de smoking;

Para as mulheres: elegante vestido de noite.

Fotos incríveis

Fabula Pictures é uma produtora de TV e cinema localizada em Roma. Desde dezembro de 2018, faz parte do grupo Federation Entertainment. Crie projetos para um público diversificado. Alguns títulos em seu portfólio: “Divine Tail”, “Adventure”, “Stronger Than Fate”.

Como aplicar

Quem atender aos requisitos indicados e tiver interesse em participar do casting de figurantes da série de TV Carmine Elia pode já aplicadoenviandoE-mail com o assunto “Parte” no seguinte endereço: [email protected].

O seguinte deve ser anexado ao e-mail, completo com seu número de telefone Material fotográfico:

número. 1 foto recente em destaque;

número. Uma foto em tamanho real usando o vestido especial solicitado nos requisitos (Tuxedo para homens, elegante vestido de noite para mulheres).

Outros testes e como se manter informado

Se você gostaria de saber mais sobre outras oportunidades de audição e elenco no mundo do entretenimento, visite nossa página dedicado a experimentos. Além disso, para se manter atualizado com notícias e atualizações, convidamos você a assinar nossa newsletter boletim gratuito e tudo canal de telegrama.