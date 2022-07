Antonino Spinalbes, Adeus Belen. Agora é oficial: “Ele está com Giulia Turdini”

Não há mais dúvidas: Antonino Spinalbes e Giulia Turdini andar por aí. Para revelar isso, fotógrafos do Whoopsee.it que filmaram alguns momentos do casal juntos nas ruas Milão. Entre um abraço e outro, um passeio e um beijo rápido, o vínculo agora parece ser oficial.









Antonino Spinalpizzi, em entrevista ao semanário Chi, disse estar procurando “algo que me faça sentir bem”. E Antonino parece ter encontrado algo nisso: passar o tempo com a criadora da linha de joias Lida Madeira e a vida de pai. Os dois, no vídeo postado no Whoopsee, caminham um ao lado do outro, conversam e se abraçam quando podem, e a modelo também permite um beijo passo a passo. Momentos de normalidade, que chegam depois de um fim de semana passado juntos à beira-mar, longe do caos da cidade, que descrevem dois jovens em situações íntimas, mas não excessivas, que podem estar se aprimorando e entrando aos poucos em seus reinos.

Seu ex-parceiro, Belen, agora está alheio, de volta aos braços de Stefano Di Martino, em sua incontável proximidade. “Dessa vez espero que dure para sempre”, afirmou o ex-cabeleireiro em entrevista ao semanário de Alfonso Signorini, ressaltando seu interesse pela felicidade e tranquilidade das crianças, não só Santiago, filho do casal, mas também a pequena Luna Maru. As únicas relações que ela ainda tem com Rodriguez são apenas sobre a criança.





