Harry Styles foi forçado a parar o show para “resgatar” os nuggets de frango

Muito provavelmente para seu evento musical em Madison Square Garden em Nova York cantor britânico (e ator) Harry Stiles Ele esperava o banho da multidão, mas definitivamente não foi porque a multidão o jogou pedaço de frango. No entanto, aconteceu, e no início ele ficou tão confuso que parou de cantar.

Pedaços de frango?perguntou Styles, olhando para a platéia. Então ele pegou o beijo na mão e acrescentou: Uma abordagem muito interessante e interessante para atrair a atenção. Mas me desculpe, eu não comoem seguida, completo em italiano eu não como carne.

incomodado? Apenas no início, talvez, porque em seu estilo, o cantor, ex-líder da boyband One Direction, começou a provocar o ridículo: Mas este bloco sólido também é frio, velho, definitivamente muito velho. Então ele perguntou quem tinha jogado, e assim que encontrou o leque culpado, perguntou entre uma procissão de nuggets de frango e outra: Você quer seus pedaços duros de volta? A resposta foi imediatamente sim. Neste ponto, Harry o largou, mas com algumas ressalvas: Aqui está, você pode recuperar seu bloco rígido. Embora eu tenha que te dizer que Muito frio, portanto, suponho muito velho. Então ele implorou aos fãs que não comessem, prometendo trazer alguns novos nuggets de frango: Não tenha medo, você vai pegar outros pedaços de frango, seria melhor não comê-los.