Heads Up da Netflix já está disponível para dispositivos móveis

Festas, noites de dança e reuniões de cineclubes estão prestes a atingir outro patamar graças à Alerta Netflix, uma versão exclusiva do amado jogo para celular com decks inspirados no mundo da Netflix. Neste jogo, você tem que adivinhar as palavras na testa do jogador antes que o minuto se esgote.

Em associação com a Ellen Digital Ventures, Heads Up! Netflix dá aos usuários a chance de provar a si mesmos 28 andares Inspirado em séries populares como Bridgeton, Stranger Things e o Jogo da LulaPara os canais sociais mais populares, como louco ou chumbo preto forte E uma variedade de categorias de entretenimento.

Dê-nos uma ideia dos grupos de Heads Up da Netflix

Quer ter uma ideia de quais decks você encontrará no Heads Up da Netflix? Aqui estão alguns deles:

Bridgeton: Caros leitores, você está convidado a brincar com este conjunto que o deixará imerso em uma valsa divertida, enquanto você está ocupado adivinhando pistas inspiradas na série de músicas.

Netflix Cure o tédio com esta coleção que oferece ótimos momentos cômicos e termos relacionados.

Cure o tédio com esta coleção que oferece ótimos momentos cômicos e termos relacionados. jogo de lula : Vista o agasalho porque o deck do Squid vai fazer você suar. Lula adivinha movimentos, personagens e temas sem pronunciar palavras ou rimar.

: Vista o agasalho porque o deck do Squid vai fazer você suar. Lula adivinha movimentos, personagens e temas sem pronunciar palavras ou rimar. chumbo preto forte : esta coleção apresenta vozes negras, histórias e criadores. Mostre seu conhecimento de atores, artistas, séries e filmes!

: esta coleção apresenta vozes negras, histórias e criadores. Mostre seu conhecimento de atores, artistas, séries e filmes! Coisas estranhas: Junte-se à equipe e aproveite esta coleção cheia de personagens, palavras, piadas e muito mais da série Stranger Things.

atenção! Netflix é um jogo aberto a todos, desde grupos com poucos amigos até festas de fim de ano, e vai ser divertido para quem participar, mesmo à distância! é fácil Compartilhe gravações de jogos Com amigos e familiares no Instagram, TikTok, WhatsApp e outros aplicativos!

Este jogo está chegando aos dispositivos pela primeira vez Android e iOS Para os fãs da Netflix em todo o mundo. Na verdade, você pode jogar em 15 idiomas diferentesincluindo francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português (brasileiro) e tailandês.

Por fim, aqui colocamos o trailer do Netflix Heads Up. E aproveite a todos!